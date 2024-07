Sporočilo ji je napisal slavni igralec, potem pa ...

Eileen Leeks (63) je velika oboževalka serije Yellowstone s Kevinom Costnerjem v glavni vlogi. Pred nekaj meseci je začela spremljati stran na Facebooku, ki je dajala vtis, da pripada 69-letnemu oskarjevcu. Kmalu je prejela sporočilo, da mora kupiti bon v vrednosti 100 funtov (okrog 118 evrov), da bi postala uradna oboževalka in tako imela priložnost osebno spoznati igralca, piše BBC.

Leeks ni bila navdušena nad ceno, vendar je na koncu kupila dva bona, ki sta stala vsak 100 funtov. Kmalu je prejela sporočilo, da je bila prevarana in da mora kupiti VIP kartico, da bi igralca spoznala osebno. »Mislila sem, da se šali, saj je milijonar,« je dejala.

Poklical jo je preko videa

Prevara je dobila novo razsežnost, ko je prejela video klic nekoga, za katerega je verjela, da je Costner.

»Njegov obraz se je premikal, zato sem mislila, da je res on. Sedel je na stolu v svoji pisarni in se premikal,« trdi prevarana ženska.

Zatem jo je kontaktiral Costnerjev domnevni menedžer in ji povedal, da so jo prevaranti kontaktirali prek sporočil z igralčevim obrazom in glasom, nato pa ji ponudili selitev v Ameriko ter ji obljubili službo in stanovanje. Leeks je primer prijavila policiji.

»Pomislila sem, da ne verjamem tega, kaj za vraga se dogaja?« je povedala medijem. »Če oboževalci mislijo, da bodo dobili službo v Ameriki in stanovanje in bodo prišli vse do tja, bodo izgubili veliko.«

»Sem brezposelna in izgubila sem veliko denarja, zato nisem pretirano srečna zaradi prevare,« je zaključila Leeks.