Bilo je nekoč: Kevin Costner (Suzy)

Rodil se je v Kaliforniji, kjer je prepeval in igral klavir ter celo pisal poezijo – raje kot se učil igrati nogomet. Pogosto so se selili, zato je vedno težje stkal prijateljstva. Na kolidžu se je zaljubil v igralstvo in ples ter sošolko Cindy. Na poti z medenih tednov je na letalu naletel na Richarda Burtona, ki ga je prepričal, naj poskusi z igralstvom. Začel je hoditi na ure igralstva ter vmes delal na ribiški ladji, kot voznik tovornjaka in vodil oglede hiš slavnih po Hollywoodu.

Osemnajstega januarja bo praznoval sedemdeset let.

Leta 1987 se je prebil s filmom Nedotakljivi. Za tretjega, Pleše z volkovi, je prejel dva oskarja: za najboljšega igralca in režijo. Navdušil je v filmih JFK, Telesni stražar, Ljubezen v steklenički, Šušlja se ..., Gospod Brooks, Jekleni mož in Skriti faktorji. Zadnja leta je bil uspešen z nadaljevanko Yellowstone.

Leta 1974 je nastopil v prvi vlogi v filmu Sizzle Beach.

Kot Robin Hood je navdušil leta 1991.

Po skoraj 20 letih zveze se je ločil od Cindy, s katero ima tri otroke. Dekle Bridget Rooney mu je rodilo še enega sina, pred dvajsetimi leti pa se je poročil z drugo ženo, Christine Baumgartner, s katero ima tudi tri otroke. Lani februarja sta se ločila.

Pleše z volkovi mu je prinesel dva oskarja in zlati globus.

V Ljubezen v steklenički je igral z Robin Wright.

Z Jennifer Aniston v filmu Šušlja se ...