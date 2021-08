Maharadža na manekenskih pistah

Na debitantski ples je spremljal Avo Philippe. FOTOGRAFIJE: Instagram

Na Unescovem seznamu

Džajpur je leta 1727 ustanovil vladar Džai Singh II., po njem je mesto tudi dobilo ime. Ko je bila Indija še britanska kolonija, je bilo mesto prestolnica istoimenske indijske zvezne države, leta 1947, po razglašeni neodvisnosti od Velike Britanije, pa je postalo prestolnica novonastale države Radžastan. Džajpur je najbolj znan po svojih značilnih rožnatih stavbah, kar mu je prineslo ime Rožnato mesto in ga uvrstilo na seznam Unescove svetovne dediščine.

Na svetu ni malo nekdanjih monarhij, kjer potomci vladarjev še vedno uživajo v bogastvu, nosijo plemiške nazive in se prerekajo, kdo bi prevzel prestol, če se politična ureditev spremeni in si ljudje ponovno zaželijo monarhije. Največ jih je v Evropi, denimo Italiji, Franciji, Grčiji, Nemčiji, Madžarski, Srbiji, Bolgariji ... Britanski zgodovinar pa je zdaj javnosti predstavil rodbino, ki že stoletja vlada indijskemu mestu Džajpur, čeprav nimajo nikakršne pomembne vloge. Džajpur, prestolnica in največje mesto indijske zvezne države Radžastan, ima namreč župana, kljub temu pa je leta 2011 tam vladar, pravijo mu maharadža, postal. Star je komaj 23 let, a mu plemiški naziv daje pravico in dolžnost, da od 18. leta dalje upravlja družinsko premoženje.To pa ne pomeni, da najmlajši maharadža Džajpurja ves čas sedi križemrok. Tudi sam služi denar, in sicer z manekenstvom, v glavnem predstavlja kreacije modne hiše Dolce & Gabbana. Mladi Indijec se pogosto znajde tudi na seznamih najbolj zaželenih samcev na svetu, saj ni le nesramno bogat, ampak tudi izredno privlačen. A čeprav Padmanabh res še ni poročen, pa je že več let v zvezi z bogato Francozinjo, ki je v tem času postala kar del njegove družine. Z njimi v Indiji je denimo preživela pandemijo in se še bolj zbližala ne le s svojim dragim, temveč tudi s preostalimi člani njegove družine, saj so se vsi odločili, da zaprtje države prebrodijo v enem od velikanskih dvorcev.Pačo, kot mu pravijo prijatelji, je strasten igralec pola, športa, priljubljenega tudi pri britanskih kraljevih, še posebno ga obožujeta princain. Leta 2017 je čast, da postavni maharadža postane njen spremljevalec na debitantskem plesu v Parizu, doletela hčer igralcevin. Padmanabh pa je tudi izredno veren in se redno udeležuje vseh mogočih hinduističnih obredov. Obiskoval je najboljše šole v Veliki Britaniji, na študij pa se je odpravil v New York, kjer mu je menda najbolj v spominu ostalo to, da je tam odkril Netflix in suši. Ko je diplomiral, je študij umetnosti nadaljeval še v Rimu, Italija pa ga je menda povsem očarala, označil jo je celo za najlepšo deželo na svetu, ki ga je sicer videl precej. Maharadža namreč rad in veliko potuje, obiskal je že Tajsko, Španijo, Portugalsko, Republiko Južno Afriko in Peru, s fotografijami pa redno razveseljuje svojih več kot 100.000 sledilcev na družabnih omrežjih. Njegova mama je 50-letna princesa, edini otrok nekdanjega maharadže. Pačo ima še 21-letno sestro princesoin 17-letnega brata princa. Princesa Guaravi je diplomo enako kot starejši brat pridobila v New Yorku, in sicer iz menedžmenta, mode in medijev.