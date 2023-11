Mačji ravs med Kim in Lagerfeldovo ljubljenko

Če kdo, potem so Kardashianove ženske prave izvedenke v privabljanju pozornosti. S Kim Kardashian na čelu, saj prav ta vsakokrat poskrbi, da so kamere paparacev uprte vanjo in se o njej na dolgo in široko piše. Prestižni ples Met Gala, verjetno najbolj ekskluziven in najbolj vpadljiv modni dogodek leta, na katerega so vabljena največja imena iz sveta slavnih, ji je torej kot pisan na kožo!

Tam je lani poskrbela za pravo senzacijo, čeprav za večino ne najbolj pozitivno, ko se je pojavila v obleki, ki jo je nekoč nosila nepozabna in nenadomestljiva Marilyn Monroe. Na letošnjem dogodku, ki je bil posvečen pokojnemu modnemu velikanu Karlu Lagerfeldu, pa ni želela prav nič zaostajati za svojo lansko podobo, zato je sklenila na ples priti v družbi bele puhaste mačke Choupette, ki jo je Lagerfeld oboževal in že nemarno razvajal ter je že sama po sebi zvezdnica in spletna senzacija.

Pred srečanjem s slavno kosmatinko so Kim izdajali živčki, kot da gre na pomemben zmenek na slepo.

A Kim je delala račun brez krčmarja, saj se je razvajena kosmatinka, ki ji je Lagerfeld zapustil milijon in pol ameriških zelencev, tej ideji uprla z vsemi štirimi. Dobesedno! Ko je bohotna zvezdnica potrkala na vrata vile slavne mačke, da bi to pred plesom spoznala in se z njo povezala, je namesto dobrodošlice dobila le nasršeno mačje pihanje, ježenje in pobliskavanje njenih krempljev.

Niz 50.000 sladkovodnih biserov

Za ples Met Gala, ki je bil na začetku maja, se je Kardashianova ovila v niz 50.000 sladkovodnih biserov, kot druga koža tesen in ulit korzet ter ogrinjalo pa je krasilo še 16.000 kristalčkov. S takšno stvaritvijo, pod katero se je podpisala modna hiša Schiaparelli's, se je Kim poklonila spominu na Lagerfelda, čigar mojstrovine so precej značilno krasili pentlje, perje in biseri.

Kim Kardashian je prišla brez zmenka, a odeta v skoraj le bisere. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

A čeprav se je komu morda zdelo, da je Kim z modnim izborom zadela žebljico na glavico, njena podoba vendar ni bila popolna. Ali vsaj ne takšna, kot si je sama zamišljala. Svoje potovanje v London in Pariz je namreč izkoristila tudi za skrivno srečanje s slavno Choupette, a to se žal ni odvilo po Kiminih načrtih.

»Iz Londona sem šla v Pariz. In ker bom ravno v Parizu, sem tedaj želela spoznati Choupette, ki bo moj zmenek za Met Gala. Z njo sem želela preživeti nekaj časa, jo spoznati, videti, ali si ustrezava. Želela sem videti, ali je med nama dobra energija,« je zdaj razkrila starleta in priznala, da se je tedaj nervozno spraševala, ali bo mački všeč. »Počutila sem se, kot da grem na zmenek na slepo.«

Priznala, da je tudi sama temperamentna

Kardashianovo sta pri skrivnem obisku sprejela mačkin agent Lucas Berullier in Françoise Caçote, Choupettina skrbnica, ki je svojo slavno varovanko prinesla v mačji potovalki. »Moje prvo modno fotografiranje, ko sem bila še noseča z No​rth, je vodil prav Karl (Lagerfeld, op. p.). Možakar je bil legenda! In misel, da bom šla na ples z njegovo ljubljeno mačko, me navdaja z gromozanskim ponosom,« je tedaj dejala Kim in se usedla na kavč.

Poleg nje je Caçotova odložila Choupette. A še preden se je Kim dobro obrnila k njej in jo želela malce počohati, že je bila deležna nič kaj prijaznega mačjega pihanja. Caçotova je Kim poskušala pomiriti, da se svojeglava mačka včasih pač tako vede, saj ni največja crkljivka, čeprav Kim vsaj na začetku še ni potrebovala takšnih zagotovil. Priznala je, da je tudi sama včasih nekoliko temperamentna in da žival verjetno le potrebuje nekaj časa, da se je privadi.

»Vsaj upam, da me bo sprejela. Bili bi neverjetno ljubki, če bi se skupaj sprehodili po rdeči preprogi!« je sanjarila Kim. A je vse ostalo pri sanjarijah. Mačka se je namreč na vsak njen poskus, da se ji približa in jo poboža, odzvala s pihanjem in mlatenjem s kremplji po zraku. Tolikokrat, da si je Kim priznala, »ne ujameva se, ne bo moj zmenek za na ples«.