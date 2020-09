Poglejte ta luksuz mladih princesk (FOTO)

Korenine v Španiji

Rodbina De Bourbon-Due Sicilie je bila nekoč veja španske kraljeve družine, ki je več kot sto let vladala južnemu delu Italije. Dinastijo de Bourbon je leta 1700 v Španiji ustanovil vnuk francoskega kralja Ludvika XVI. Philippe de Bourbon, znan tudi kot Filip V. Njegov mlajši sin je nato v dar dobil Neapeljsko in Sicilijansko kraljestvo, ki so ju njegovi potomci nato združili in leta 1816 preimenovali v Kraljevino dveh Sicilij (Due Sicilie).

Medtem ko nekateri člani kraljevih družin živijo precej zasebno življenje in se jih lahko oboževalci nagledajo le na uradnih dogodkih, so drugi precej bolj darežljivi z utrinki iz svojega življenja, ki ga redno dokumentirajo in fotografije tudi objavljajo na družabnih omrežjih.Med slednjimi sta mladi italijanski princeski iz rodbine, 15-letnain dve leti starejša. Najstnici sta hčerki princain princese, ki pa sta plemiča zgolj po nazivih, saj Italija že dolgo ni več kraljevina. Omenjena dinastija je sicer nekoč vladala južnemu delu Italije in Siciliji.Še vedno pa družina veliko časa in denarja nameni dobrodelnosti, kot je v navadi pri kraljevih, ter promociji južne Italije. Princ Carl in princesa Camilla ob tem ne skoparita z razkošjem, ki sta ge deležni tudi njuni hčerki. Ti svoj čas preživljata med Italijo, Monakom, Parizom in mondenim Saint Tropezom, kjer uživata v soncu, zabavah in nakupovanju. Maria Carolina se je preizkusila tudi že kot manekenka na revijah Dolce & Gabbana ter Chopard, nastopila je celo v filmu o monaški kneginji, ki jo je upodobilaNjena vloga je bila resda majhna, a izkušnja je bila za takrat 11-letno princeso izjemna. Kot je povedala v nedavnem pogovoru za francosko revijo, se je šolala doma, govori pa menda šest jezikov. Sanja o karieri na malih zaslonih in upa, da ji uspe vpis na newyorško akademijo za umetnost. Njena mlajša sestra o prihodnosti še ne razmišlja, zanima jo moda, po starših pa je podedovala tudi čut za dobrodelnost ter okoljevarstvo. Svetlolaski sta lepoto podedovali po mami, hčerki italijanskega tajkuna, in kjer koli se pojavita, se za njima obrača staro in mlado, čeprav obe priznavata, da ju fantje za zdaj še ne zanimajo.