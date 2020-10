Lily James spet zalotili v objemu poročenega

GETTY IMAGES Letošnje poletje sta Armie in Elizabeth zagnala ločitveno kolesje, obeta se bitka za skrbništvo. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

Seksualno nabitih sporočil si ni izmenjaval le s skrivnostno Adeline, ampak še z eno žensko.

Nista se še odvrtela dva tedna, odkar so tabloide preplavile fotografijev objemu poročenega soigralca, ki so njegovi ženiizdale možev skok čez plot. A namesto da bi ga ta vrgla čez prag, je Westu očitno dala še eno priložnost, saj sta govorice o možni ločitvi hitro zatrla s poljubom pred fotoaparati paparacev. Vsaj uradno in javno, čeprav je Catherine kmalu nato sama odletela na Irsko.V nasprotno smer pa jo je ubral zakon, ki je letos poleti najavil, da sta se z ženopo 13 skupnih letih razšla. Čemu, je tedaj ostalo skrito, a je zdaj privrelo na plan, da za razpadom zakona stoji tretja oseba. V seksi sporočilih, ki jih je Elizabeth našla na moževem mobilniku, naj bi se pod vzdevkom Adeline skrivala prav Lily James.Ne bi bilo prvič, da se med snemanjem krešejo iskrice. In ko je Lily lansko poletje spoznala soigralca pri filmu Rebecca, ji je telo zagorelo. »Očaral jo je, tega pa ni prav nič skrivala. Brez dvoma pa je njemu to godilo. Nenehno se ga je dotikala, ga zapeljivo pogledovala,« da ji snemanje erotičnih scen – ona tedaj v svojem liku gospe Winter, Armie pa v vlogi njenega ljubimca Maxima – verjetno ni delalo posebnih preglavic. Kot tudi ne njemu, saj naj bi se celo za ugasnjenimi kamerami vedla skoraj kot par, stalno tičala skupaj, se smejala, spogledovala, Armie pa naj bi zatrjeval, da je njegov zakon na nadvse trhlih nogah. In se tudi med snemalno pavzo ni vrnil k družini, ampak je tistih nekaj tednov raje preživel na angleškem podeželju.Da se med Lily in Armiejem iskri, Elizabeth med snemanjem filma ni prišlo na ušesa. Njun zakon se je znašel v prostem padu v brezno brez vrnitve lansko jesen, ko je na moževem mobilniku naletela na precej strastno izmenjavo sporočil z neznanko Adeline. Kar je – morda je to slučaj – ime, ki ga je Lily v scenariju uporabljala za svoj lik, pa tudi na njeni snemalni prikolici je bilo izpisano prav to žensko ime.»To odkritje je Elizabeth zlomilo. A z Armiejem je preživela 13 lepih let, zaradi ene njegove afere ni bila pripravljena čez zakon narediti križa.« Odločila se ga je rešiti, moža pripravila tudi, da poskusita z zakonsko svetovalnico in si ponovno izmenjata poročne zaobljube. A to je bilo v iztekanju lanskega leta, ko še ni udarila pandemija, ki je v njun zakon nato zabila še zadnji žebelj. V vsesplošni zaustavitvi sveta letošnjo pomlad se je Elizabeth z otrokoma odločila zateči na Kajmanske otoke, kjer je Armie tudi preživel pet let svojega otroštva. A je tam z družino zdržal le dva meseca.Po tem obdobju ga je vse okoli začelo utesnjevati, da je ženo in otroka pustil na otočju, sam pa se vrnil v Los Angeles, od koder je ženi po nesreči poslal precej nazorno seksualno sporočilo, namenjeno drugi (ali, natančneje, tretji, saj ni šlo več za skrivnostno Adeline). Ob čemer se je Elizabeth zavedela, da za njuno ljubezen ni več rešitve. »Trinajst let sva bila najboljša prijatelja, sorodni duši, partnerja in nato tudi mama in oče. To je bila izjemna pot, a sva se zdaj odločila, da obrneva novo stran in končava zakon. Še vedno ostajava prijatelja in oče in mama najinima otrokoma,« sta poleti najavila. Čeprav vse očitno le ne bo potekalo tako gladko.Igralec je priznal, da je ločitev, najsi se zanjo odločiš ti ali ne, najsi meniš, da je pravilna odločitev ali ne, vselej boleča in ti korenito spremeni življenje. Ob tem pa poudaril, da imata z Elizabeth vseskozi pred očmi to, da morata storiti, kar je najboljše za njuno petletno hčerkoin dve leti mlajšega. Čeprav se zna zgoditi, da bo to ostalo le pri besedah, saj se je v teh dneh med odtujenima zakoncema začela vnemati bitka za skrbništvo. Kajti če si ga Armie želi deliti, Elizabeth zahteva, da ona postane edina skrbnica nad otrokoma.