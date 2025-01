Lepa Brena in Slobodan Živojinović prodajata vilo v Miamiju, to je njena cena (FOTO)

Regionalna zvezdnica Lepa Brena in njen mož Slobodan Živojinović sta leta 2012 kupila razkošno nepremičnino v Miamiju, pred letom in pol pa sta jo dala naprodaj za vrtoglavih 16,9 milijona dolarjev.

Vila obsega 400 kvadratnih metrov in ima šest spalnic, šest kopalnic in velik bazen na dvorišču. Še bolj posebno pa jo dela to, da se nahaja tik ob morski obali.

Njuno hišo obdajajo vile drugih znanih zvezdnikov, zaradi razgleda, ki ga imata Brena in njen mož iz svoje vile, pa je jasno, zakaj so se v tistem delu Miamija naselili drugi znani ljudje. Njun dom ima tudi dve kuhinji in bar na strehi, do katerega se lahko pride z dvigalom. Na dvorišču je ogromen bazen, ki ga krasijo številni ležalniki.

»Hiša je zgrajena z odprtim tlorisom, ki poudarja vodo in svetlobo, in tako ustvari nepozabno luksuzno bivalno izkušnjo. Vsaka podrobnost je bila narejena z namenom, od modernega dizajna, ki objema osupljiv pogled na zaliv, do skrbno izbranih materialov,« je povedal Mirce Curkoski iz agencije One Sotheby's International Realty.

Čeprav je hiša polna razkošnih sob in čudovitega dvorišča, se zdi, da je pogled na ocean tisto, zaradi česar se je vrednost hiše povečala.

Rada potujeta

Slobodan je celotno hišo opremil sam, seveda ne fizično, ampak z vizijo. Pohištvo je naročal iz Italije, v tem uživa. V letu dni se je več kot 15-krat odpravil v Miami zaradi različnih stvari, a na koncu se je vse izšlo tako, kot si je želel. Oba z Breno rada gradita, a razdalja 10.000 kilometrov je za vse veliko,« je povedal vir za srbske medije.

Prosti čas rada preživljata v Miamiju, kljub temu pa sta hišo dala v prodajo. Eden od razlogov bi lahko bil tudi ta, da se pevka redko drži na istem mestu, saj večinoma potuje.

»Rada prihajam v Srbijo, ker so moji otroci radi tam, in kjer so oni, tam je moj dom. Na žalost ne morem nikjer ostati dolgo, če grem v Monte Carlo, tam ostanem le 15 do 20 dni. Načeloma bivam v Miamiju, ampak po pravici povedano, večinoma bivam v avtu, v hotelu in na letalu. Tako da hiše niti ne potrebujem, prej veliko prikolico v dveh nadstropjih, da pripeljem frizerja, vizažista, maserja in dve ali tri prijateljice,« je pred tem za Blic povedala Brena in dodala:

»Počutim se svetovljansko, saj grem lahko kamor koli na svetu, brez dovoljenja kogarkoli in nikjer mi ni prepovedano delati in uživati. Pomembno je, da imaš pri vsem tem partnerja. Sami veste, koliko ljudi je na planetu danes in ne glede na to, da se držita za roke, fotografirata na Instagramu, ima glavo na njegovi rami in imata nasmeh, energija med njima kaže, če se dva imata rada in spoštujeta, kot midva ne glede na to, da se v javnosti ne drživa za roke in poljubljava,« poroča Slobodna Dalmacija.