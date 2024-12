Legendarni pevec izgubil vid, v čustvenem nagovoru razkril, kako se je to zgodilo (VIDEO)

Elton John je razkril, da je izgubil vid po hudem vnetju očesa, ki ga je prizadelo v začetku leta.

Legendarni pevec je v začetku jeseni javnosti sporočil, da se bori s hudim vnetjem očesa. Čeprav je prej dejal, da okreva, je 77-letni rocker včeraj razkril, da do izboljšanja vendarle ni prišlo.

»Izgubil sem vid in ne morem videti odra,« je sporočil Elton, ko ga je mož David Furnish pripeljal na oder na eno od premier v West Endu v Londonu.

»Kot nekateri od vas morda veste, sem imel težave in zdaj sem izgubil vid. Nisem mogel videti predstave, a sem v njej užival. Zahvaliti se moram svojemu možu, ki mi je bil v oporo, saj se nisem mogel udeležiti mnogih predpremier ... Težko mi je to videti, a rad to slišim, in nocoj je zvenelo dobro. Hvala, ker ste prišli!« je še dodal.