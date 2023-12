Lady Gaga in Bradley Cooper znova skupaj

Lady Gaga je na premieri filma Maestro v Los Angelesu podprla igralca in režiserja Bradleyja Cooperja ter se fotografom smejala v njegovi in v družbi igralke Carey Mulligan. Očeta je spremljala tudi hči Lea De Seine, ki jo ima iz zveze z Iryno Shayk, piše People.

Bradley Cooper in Lady Gaga sta leta 2018 igrala v filmu Zvezda je rojena, kjer je on upodobil glasbenika s težavami z alkoholom, ki se zaljubi v mlado pevko, ki jo je uprizorila ona.

Film producenta in režiserja Cooperja je bil velika uspešnica, prejel je osem nominacij za oskarja, med drugim za najboljšega glavnega in najboljšo glavno igralko.

Oskar je nazadnje pripadel Lady Gaga. Za najboljšo izvirno pesem ga je dobila za uspešnico Shallow, s katero je osvojila tudi tri grammyje.

Med podelitvijo oskarjev leta 2019 je par zmagovalno pesem zapel na odru in s prepričljivim nastopom mnoge napeljal na misel, da zveznika nista le soigralca, temveč je med njima resnično preskočila iskrica.

Novembra 2021 je Cooper za The Hollywood Reporter dejal, da sta očitno res dobro igrala, kar je konec koncev tudi bil njun namen.

Kar zadeva nastop na oskarjih, je komentiral, da se je preprosto vživel v lik, ga podoživel na odru, kar je pričaralo energijo, ki se je zgodila pred tisočimi ljudmi.

»Nenavadno bi bilo, da bi samo stala in pela,« je dejal in pojasnil, da je med snemanjem filma z Lady Gaga dobil prijateljico za vedno:

»Film je bil čudovit in za vedno mi bo ostal odnos z njo, saj je res krasna oseba. Srečen sem, da sem lahko sodeloval z njo.«

Tudi pevka ni skoparila s pohvalami na račun soigralca.

»Vse skupaj me je spremenilo. Gledati Bradleyja med delom je izjemno, prav tako kot tudi to, da je verjel vame. Dal mi je veliko vere vase in presrečna sem za to izkušnjo,« je povedala v intervjuju za Entertainment Weekly.

Cooper je svoje režiserske vrline pokazal tudi v filmu Maestro.

V zgodbi o skladatelju Leonardu Bernsteinu in njegovi ženi Felicii Montealegre Cohn Bernstein je glavno vlogo zaigral sam, vlogo življenjske sopotnice je odigrala Carey Mulligan.

Na pretočno platfromo Netflix prihaja 20. decembra.