Simon Cowell krvav pristal sredi prometne ceste

Redno gibanje je nujno za zdravo in polno življenje, sploh kolesarjenje naj bi bilo za marsikoga celo boljše od teka, saj sklepi manj trpijo. Simon Cowell pa je odkril še dodaten čar pritiskanja na pedale, saj se mu prav takrat najbolj pretakajo ustvarjalne misli.

»Ko kolesarim, sem najbolj ustvarjalen,« je dejal glasbeni mogul, ki pa ga je bilo po strašni nesreči z e-kolesom pred letom in pol kar malce strah spet sesti na kolesarski sedež. Toda – ko padeš s konja, ga nujno spet hitro zajaši, si je prigovarjal zvezdnik ter ponovno začel vsak dan premagovati kilometre. »Že res, da sem po nesreči za las ušel paralizi, pa tudi peklensko me je bolelo. A kolesa vseeno ne bi zamenjal za nič, odkar kolesarim, se počutim neznansko bolje.«

Čeprav bi se zaradi teh besed zdaj skoraj želel ugrizniti v jezik, saj se je kolo zanj spet izkazalo za skoraj smrtno past. V ostrem ovinku, kjer je bil asfalt tudi nekoliko moker, je namreč izgubil nadzor in poletel čez krmilo. »Lahko je srečen, da je še živ,« je dejal vir, sploh ker Cowell kljub svojim 62 letom in hudi nesreči za sabo ni bil dovolj moder, da bi si nataknil čelado.

Ni prebral priročnika

Nesrečo predlanskega avgusta, ki se mu je primerila na domačem dvorišču ob krstni vožnji njegovega tedaj novega super zmogljivega, menda najmočnejšega električnega kolesa na svetu, je pripisal svoji površnosti. Ni namreč prebral priročnika, kako s tako močnim kolesom ravnati, povrhu pa je že takoj poskušal malce bahaško voziti po zadnjem kolesu. Kar ga je drago stalo, saj je s kolesa priletel naravnost na hrbet ter z zlomi na najmanj treh mestih pristal na operacijski mizi.

Tokrat pa je k nesreči pripomogel tudi zunanji dejavnik, mokra cesta, a bi jo odnesel manj poškodovan, če bi nosil kolesarsko čelado. »Že drugič se je za las izmazal. Kolesariti ne bo nehal, a se je odločil, da od zdaj nikamor več brez čelade.«

Po precej hujši nesreči izpred 18 mesecev je Cowell okreval kar dobrega pol leta.

Ko je z okrvavljenim obrazom obležal na cesti, so očividci ustavili promet in poklicali pomoč. V bolnišnico so ga prepeljali s sumom pretresa možganov, po obrazu je bil porezan in si zlomil roko. A k sreči je bilo to tudi vse, še isti večer so ga namreč že odpustili domov, na veselje sedemletnega Erica, ki mu ga je povila zaročenka Lauren Silverman, z roko v mavcu. Slednjega je fantič namreč nemudoma uporabil za slikarsko platno in nanj narisal družinska psa Squiddlyja in Diddlyja.