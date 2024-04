Kralj in kraljica zapuščata dom

Britanski kraljevi par se pripravlja na odhod iz rezidence Clarence House in na selitev v palačo Buckingham, kjer so pohiteli z obnovitvenimi deli, da bi se kralj in kraljica lahko čim prej vselila.

Kralj bo tako lažje opravljal svoje zadolžitve in mu ne bo več treba potovati med obema dvorcema.

Če bo vse potekalo po načrtih, bodo obnovitvena dela v osrednji kraljevi palači končana do leta 2027.

Kralj Karel III. in njegova žena kraljica Camilla se nameravata vseliti v severno krilo, ki ga prenavljajo že deset let, dela so se začela še med vladavino kraljice Elizabete II., trenutno so v fazi prenove zasebni apartmaji.

Zaradi pospeševanja del in selitve kralj išče nove člane osebja.

Njegova pisarna je objavila oglas, v katerem k zaposlitvi vabi osebe, primerne za vzdrževanje, čiščenje in za opravljanje široke množice notranjih del, piše britanski Hello.

V oglasu je navedeno še, da bodo zaposleni morali po potrebi potovati tudi v druge kraljeve rezidence.

»Predhodne izkušnje v gospodinjstvu in strežbi niso nujne, a so dobrodošle. Bolj nas zanima vaš proaktivni pristop in spodobnost sprejemanja novih izzivov,« še piše v oglasu.

Ni pa znano, ali bo kralj njemu priljubljeni Clarence House potem, ko se bo preselil v palačo s 775 sobami, obdržal kot drugi dom.