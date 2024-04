So Karlu III. šteti dnevi?

Sloviti francoski astrolog in jasnovidec Nostradamus je napovedal že mnogo reči, ki so se tudi uresničile, zato ljudje njegove napovedi še vedno jemljejo izjemno resno. In če gre verjeti napovedi, ki jo je podal za letošnje leto, se Veliki Britaniji obeta novi vladar. To pa naj ne bi bil princ William, ki je naslednji v vrsti za prestol, ampak nekdo, ki nima »oznake kralj«. Michel de Nostredame naj bi, kot si razlaga britanski pisatelj Mario Reading, ki pogosto interpretira njegove prerokbe, napovedal, da bo »kralj Otokov prisiljen predati prestol zaradi vztrajnih napadov nase in svojo drugo ženo«.

Reading meni, da bi ga nasledil njegov mlajši sin, princ Harry, on je namreč eden od tistih iz kraljeve družine, ki jim ta vloga ni namenjena razen v primeru, da se zgodi kaj nepredvidljivega. Pred Harryjem so v vrsti za prestol namreč tako William kot vsi njegovi otroci, najverjetneje pa niti sam nima želje prevzeti odgovornosti vladanja, saj sta z ženo Meghan kraljevo družino zapustila in se preselila na drugo stran Atlantskega oceana.

Nostradamus na čelu Velike Britanije ni videl princa Williama. FOTO: Reuters

A Nostradamusova napoved je vzniknila ravno v času, ko se mnogi Britanci sprašujejo, ali ne bi bilo bolje, da bi se kralj Karel III., ki so mu na začetku leta odkrili raka, umaknil in se raje kot vodenju države posvetil svojemu zdravju. Da naj bi se v Buckinghamski palači o tem že pogovarjali, je nedavno v eseju, objavljenem v časniku New York Times, razpredala tudi novinarka Tina Brown.

»Princ William je zastrašujoče blizu temu, da zasede britanski prestol. Da se bo to zgodilo veliko prej, kot sta upala, se oba s Kate bojita, odkar je kralj izvedel za diagnozo, in obema to povzroča izjemen stres. Upala sta namreč in si želela, da bi otroke vzgojila proč od oči javnosti, kar pa ne bo mogoče, če William postane kralj, tudi videla jih bosta bistveno manj zaradi vseh obveznosti, ki jih bosta dobila kot kralj in kraljica,« je med drugim zapisala Brownova.