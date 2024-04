Nakup, ki je kralju Karlu spremenil življenje

Ko je leta 1980 kralj Karel III. kupil posest Highgrove, je se lahko resnično začel ukvarjati s svojo veliko življenjsko strastjo in se večkrat iz bučnega Londona umakniti na mirno podeželje.

»Ko sem dobil na Highrove sem, čeprav sprva nisem imel nobenih izkušenj z vrtnarjenjem ali kmetovanjem vedel, kaj želim tam početi.

Vsa drevesa, ki sem jih prej posadil, sem posadil v uradne luknje,« se kralj spominja v knjigi Highgrove, portret posesti.

»Vedel sem, da želim skrbeti za ta prostor in ga zapustiti boljšega, kot sem ga našel. Vedel sem tudi, da to ne bo lahka naloga, saj je bilo vse dokaj zapuščeno in uničeno.«

Sedaj, po več kot 40-ih letih in po vseh naporih, ki jih je Karel vložil v posest, ki jo opisuje kot majhen poskus skrbi za Zemljo, pokrajino in dušo, kraj postaja takšen, kot si ga je monarh zamislil.

Od leta 1996 so vrtovi odprti za javnost, vsako leto jih obišče okoli 40.000 obiskovalcev.

»Ena mojih največjih radosti je opazovati, koliko veselja vrtovi prinesejo obiskovalcem. Zdi se, da vsak v njih najde kotiček, za katerega ima občutek, da je tam posebej zanj.

Upam, da bodo tisti, ki vrtove obiščejo, v njih našli tudi navdih, nekaj, kar jih bo navdušilo in jih sprostilo.«

Highgrove ni poseben le za Karla in Camillo, temveč tudi za princa Williama in Harrya, ki sta se tam igrala kot otroka.

Odkar je Karel upravljanje grofije Cornwall prepusti princu Williamu, je v bistvu sinov podnajemnik, a ker prestolonaslednik z ženo in otroki živi v koči Adelaide v Windsorju, bosta Karel in Camilla še dolgo lahko uživala na podeželskem posestvu, katerega nakup je kralju spremenil življenje.