Princ Harry je po smrti princese Diane prejel srce parajoče darilo

Princ Harry in njegov starejši brat, princ William, sta bila uničena, ko je leta 1997 umrla njuna ljubljena mati, princesa Diana, vendar jima je zapustila posebno darilo.

Princ Harry je bil star le 12 let, ko je umrla njegova mati, princesa Diana.

Tragični dogodek 31. avgusta 1997 je pretresel ves svet in vse oči so bile uprte v Harryja in njegovega starejšega brata, princa Williama, teden dni pozneje na njenem pogrebu.

Brata od takrat nadaljujeta z maminim poslanstvom in pogosto govorita o svoji ljubezni do pokojne princese. Harry si je v svojih kontroverznih spominih The Replacements, vzel čas in povedal svoja resnična čustva do svoje zelo ljubljene matere.

Princesa Diana FOTO: Reuters

V enem odlomku je vojvoda sussekški razkril darilo, ki mu ga je mati pustila po svoji smrti. Vojvoda sussekški je pojasnil, da ni povsem prepričan, kdaj se je dogodek zgodil, vendar je opisal živ spomin, kako je bil s svojim očetom, kraljem Karlom III. in njegovo teto Sarah Ferguson.

Pogreša jo vsak dan

Napisal je, da je Sarah stopila naprej z dvema majhnima modrima škatlama. »Kaj je to?« je vprašal, preden so mu rekli, naj odpre. Harryju so povedali, da je srce parajoče darilo pramen las njegove matere. Harry je nadaljeval: »Teta Sarah je pojasnila, da je, ko je bila v Parizu, odstrigla dva pramena las z mamine glave.«

Drugje v svoji knjigi je Harry priznal, da vsak dan pogreša svojo mamo in pojasnil, da je »preprosto neopisljiva«.

»Kako to, da sem jo lahko videl, čisto kot labod, kako leti proti meni na tistem indigovem jezeru? Kako sem lahko slišal njen smeh, glasen kot ptice pevke v golih drevesih – še vedno je bilo toliko, česar se nisem spomnil, kajti bil sem tako mlad, ko je umrla, a večji čudež je bilo vse, kar sem naredil,« je Harry zapisal v svojih spominih, poroča informer.rs.