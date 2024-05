Koga je v času največje slave ljubila Tajči

V radijski oddaji Special Happy Show na enem od hrvaških radijev je gostovala pop zvezda zgodnjih devetdesetih let Tatjana Cameron - Tajči.

V zanimivem pogovoru je razkrila, ali razmišlja o povratku v domovino, živi namreč v Združenih državah Amerike, s kom je bila v času največje slave v zvezi in kdo je bil njena simpatija.

Prav tako ni skrivala ponosa na letošnjega hrvaškega predstavnika na Evroviziji Baby Lasagno. Zanj je strastno navijala na Švedskem piše showbuzz dnevnik.hr.

O vrnitvi v domovino

»Zgodilo se je, da je moj najmlajši sin dopolnil 18 let in sedaj me ne potrebujejo več tako zelo, kot so me, ko so bili mlajši. Imam več svobode in več časa lahko preživim, kjer hočem.

Na Hrvaškem mi je bilo vedno lepo. V življenju je tako, da če poslušaš notranje glasove, se zgodi tako, kot je najbolje,« je zaupala pevka, ki je tedaj še Jugoslavijo leta 1990 zastopala na Evroviziji.

A čeprav so njeni trije sinovi zaprosili za hrvaško državljanstvo in se v domovino vrača pogosteje, kot se je nekoč, o stalni vrnitvi ne razmišlja:

»Vrnitev je zapleteno vprašanje, to je velika odločitev, ki za seboj potegne ogromno stvari. Tam imam hišo. Ne gre samo za usesti na letalo, vzeti dva kovčka in se preseliti.

Povsem lepo se lahko razdeli življenje med dva kontinenta. Malo smo tu malo tam, s pogumom in veseljem je vse mogoče.«

O Evroviziji nekoč in danes

»Bili smo tam v dvorani, doživeli vse te navijače, tehnologijo, doživeli Marka in njegovo energijo. Življenjsko neprecenljiva izkušnja.

Njegov nastop sem gledala na drugačen način kot na svojega. Ustvaril je neverjetno energijo. Ta odnos, ta ljubezen občinstva, to navijanje zanj, res lepa energija se je ustvarila.«

»Marko je to izpeljal izvrstno. Ko je medije prosil za malo odmora … kako bi bilo, če bi bila jaz tako ozaveščena.

A tedaj so bili povsem drugi časi. On je v drugem mentalnem svetu. Okoli sebe je imel izjemno ekipo. Tudi jaz sem imela dobro, a na drugačen način.

Nič ne bi spremenila, vse je bilo tako, kot je treba, a sem videla, kako se vse to lahko izpelje,« je svoj nastop na Evroviziji primerjala z letošnjim hrvaškim predstavnikom.

O razlogih za selitev

Več desetletji po odhodu v ZDA Tajči še vedno ne odkriva čisto vseh razlogov za takšno odločitev.

Znano je, da je bil Zrinko Tutić najzaslužnejši za njeno kariero, pa je bil zaslužen tudi za njen tako imenovani beg?

»Seveda je zaslužen za pesmi, ki jih je napisal. On je izjemen profesionalec in je še vedno v tem poslu.

Jaz sem, moram povedati, od štirih let vadila na sebi, na svoji glasbeni vzgoji, na scenskem nastopanju.

Tako da ne bi rekla, da je zaslužen za mojo kariero, temveč za pesem Hajde da ludujemo in za vse, kar se je dogajalo tisti dve leti.«

»V tem smislu je bil zaslužen, ne bi rekla za beg, temveč za moj prehod v Ameriko, kjer sem želela študirati glasbo, to nikoli ni bila skrivnost.

Rekla sem mu, da je to moja želja, bila sem izčrpana, imela sem še druge razloge, morda so me malo pretrdo držali, odšla sem, da bi zadihala.

Ni vse njihova odgovornost, nisem znala postaviti meja, reči, da sem utrujena, da grem spat, da ne bo koncerta, da ne bo intervjuja …« se je spominjala Tajči.

Dodala je, da je s Tutićem sedaj v dobrih odnosih z njim rada popije kavo.

O ljubezni in simpatijah

Odkrila je tudi, do koga je v času največje priljubljenosti gojila simpatijo in ime fanta, s katerim je bila v letih največje slave. Bil je igralec iz kultne hrvaške serije Smogovci. (Otroške humoristične serije, predvajane med leti 1982 in 1997).

»Vsi so gojili simpatije do nekoga, logično, tudi jaz. Dolgo sem hodila z Mariem Mirkovićem. Bila sva par. Mario iz Smogovca. Samo simpatija je bil Vlado Kalember. Zelo dolgo je bil moja simpatija. In Massimo. On mi je tudi bil zelo všeč.

Ta njegova čustvenost, ki jo je izražal z glasbo, me je vedno zelo privlačila,« je zaupala Tajči.