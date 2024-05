Baby Lasagna se je odru razjokal, tega ni pričakoval (VIDEO)

Na zagrebškem Trgu so oboževalci Baby Lasagno sprejeli v popolni evforiji. »Vtisi se še niso polegli. Ne vem, kaj to pomeni zame, a ni pomembno. Važno je, da so ljudje zadovoljni,« je dejal hrvaški predstavnik na letošnji Evroviziji. »Ne vem, kaj naj še rečem, besede so premalo. Hvala, hvala, hvala,« je dejal še pred prihodom z odra.

Na Trg bana Jelačića je namreč prispel z odprtim avtobusom, na zagrebškem letališču pa ga je poleg številnih oboževalcev pričakala mama Marija, kot je dejala, 'najsrečnejša mama na svetu'. Preden je stopil na oder na Trgu, je delil avtograme zbranim oboževalcem, med katerimi so bili številni okrašeni s tablicami ali oblečeni v majice z motivom mačke.

Pred njegovim prihodom so na odru, ki je bil okrašen tudi z motivom tabletk, nastopili hrvaški izvajalci iz preteklih izvedb Pesmi Evrovizije, skupine Let 3, Emilija Kokić in Tajči, ob spremljavi Anteja Gele in benda, še poročajo hrvaški mediji.

Nemo s skladbo The Code Švici pripel evrovizijsko zmago

Spomnimo, nebinarni raper Nemo je s skladbo The Code (Koda) na letošnjem 68. tekmovanju za pesem Evrovizije Švici pripel evrovizijsko zmago. Za svoj nastop je skupno prejel 591 točk. Na drugo mesto se je s 547 glasovi uvrstil Baby Lasagna alias pevec Marko Purišić s skladbo Rim Tim Tagi Dim. Raiven je s 27 točkami in skladbo Veronika pristala na 23. mestu.