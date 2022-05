Ko je videl truplo sina, doživel živčni zlom: oče pokojnega Ristovića skrušen

Znani beograjski trgovec z umetninami Viktor Ristović, znan kot Miša Grog, je med prvimi izvedel strašno vest, da je v Beogradu nepričakovano umrl njegov 44-letni sin Vidoje Ristović, soprog televizijske voditeljice Nikoline Ristović (Pišek). Na kraj tragičnega dogodka je prispel le v desetih minutah, piše srbski Kurir.

Pokojni Vidoje Ristović. FOTO: Petar Glebov/pixsell Pixsell

Ko je videl mrtvega sina, je doživel živčni zlom, piše portal. Tri ure naj bi menda objemal svojega edinega sina in komaj so ga ločili od trupla. »Jokal je na ves glas. Bilo mu je zelo težko in v trenutku se je zlomil. Pretresljiv prizor. V vmesnem času je prišla še nujna zdravstvena pomoč, ki je smrt le potrdila. Zdravniki so ga poskušali pomiriti, a zaman. Tri ure ga niso mogli ločiti od sina. Ves čas ga je ljubkoval, poljubljal in jokal na ves glas. Ko so truplo odpeljali, je Miša odšel v svoje stanovanje,« je za Kurir povedal neimenovani vir. Dodal je, da je skrušeni oče v svojem stanovanju še enkrat doživel živčni zlom. »Zaklenil se je v svojo sobo in se ni želel z nikomer pogovarjati. Ni hotel ne jesti ne piti, izklopil pa je tudi telefon. Vsi so bili v skrbeh zanj,« je dodal vir.

Čeprav je povsem pretresen zaradi sinove smrti in komaj govori, je za Kurir povedal, da je še vedno v šoku in se grozno počuti. »Grozno sem. Kako pa naj bom? V šoku sem,« je komaj izustil Miša Grof.

Nikolina Ristović in Vidoje Ristović FOTO: Milan Sabic/Pixsell

Po pisanju srbskih medijev je Viktor lastnik številnih umetniških del, nekatera od njih pa so bila ocenjena tudi na 100.000 evrov. S preprodajo umetniških del se je začel ukvarjati v 90. in je kmalu postal najbogatejši srbski trgovec z umetninami. Bil je tudi prijatelj

Tudi njegov sin se je ukvarjal s preprodajo umetnin in je živel na veliki nogi. Srbski mediji ga opisujejo kot hedonista, ki je užival v izbrani hrani, pijači, cigarah, veliko pa je tudi potoval po Evropi, tudi z soprogo in njuno osemletno hčerko. Redno je obiskoval masažo in velnes centre, kjer se je sproščal. Umrl je na masažni mizi v svojem stanovanju.