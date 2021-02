Drama v stanovanju TV-voditeljice: skupaj s hčerko so ju našli nezavestni

V stanovanju voditeljice(44) v Zagrebu, kjer živi z možem(42) je počila plinska cev, ki zagotavlja ogrevanje celotne stavbe, poroča 24sata. Nikolina in njena hči(5) sta se po njenih besedah ​​zastrupili z ogljikovim monoksidom.Zgodilo se je v noči na nedeljo. Nikolina se je še okoli 20. ure pogovarjala z Vidojem, ki je službeno v Beogradu. S hčerjo sta se vrnili iz mesta in se pripravljali na večerni ogled filma. Okoli enih pa je znova poklicala moža in mu povedala, da Una bruha in ima močan glavobol. Tudi sama se ni dobro počutila. Svetoval jima je, naj gresta takoj k zdravniku, je za srbski Blic razkril vir, blizu družini.Ko je Vidoje čez nekaj minut želel preveriti, kakšno je stanje, soproge ni več dobil na telefon. Poklical je prijatelje, naj gredo preverit, kaj se dogaja. Našli so ju nezavestni, prišli so reševalc in ju takoj odpeljali v bolnišnico. Danes sta od tam že odpuščeni.Primer preiskuje tudi policija.