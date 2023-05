Kje je bila Meghan Markle? Imamo odgovor

Kot je bilo že znano, Meghan Markle v soboto ni prišla na kronanje svojega tasta kralja Karla III., čeprav je bila povabljena. Doma je ostala s svojima otrokoma, princeso Lilibet in princem Archiejem, pišejo britanski mediji. Princ Harry se je takoj po kronanju vkrcal na letalo in odpotoval v Los Angeles in da si ni vzel niti časa za pogovor ali druženje s svojim očetom ali bratom.

Harry je bil navzoč na kronanju v Westminstrski opatiji, ni pa ga bilo zraven, ko je kraljeva družina z balkona Buckinghamske palače pozdravila zbrano množico.

Njun sin, princ Archie, je imel ravno na dan kronanja četrti rojstni dan, zato mnogi domnevajo, da mu Meghan organizira proslavo, na katero bo takoj po kronanju nazaj odhitel tudi Harry.

Kraljevo družino napadajo zadnja tri leta

Toda Meghan Markle ima menda še pomembnejše razloge za neudeležbo kot praznovanje sinovega rojstnega dne. Po zadnjih anketah je najbolj osovražena članica britanske kraljeve družine in zelo verjetno njen prihod na kronanje ne bi bil dobro sprejet, pišejo tuji mediji.

Nekateri viri pravijo, da se je vojvodinja bala, da bi jo množica izžvižgala.

Meghan Markle je kraljevo družino obtožila rasizma, s princem Harryjem pa sta jo kritizirala v skoraj vseh javnih nastopih v zadnjih treh letih. O kraljevi družini in domnevnem sovraštvu do Meghan sta spregovorila v intervjuju z Oprah Winfrey, pa tudi v dokumentarcu na Netflixu.

Princ Harry je dogajanje popestril s svojimi spomini, v katerih se je spravil na domala vse družinske člane, še posebej na brata Williama, ki ga je obtožil fizičnega trpinčenja.