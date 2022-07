Kate Middleton: preverite, kaj vse ji prepoveduje strog kodeks

Življenje na britanskem dvoru prinaša številne omejitve, pravila in prepovedi. Kar je bilo za Meghan Markle morda nepremostljivo, za Kate Middleton ni, saj ne protestira in brez težav spoštuje ukrepe, ki se od nje zahtevajo.

Vojvodinja Cambriška ima posebno dieto, zahvaljujoč kateri ohranja vitko postavo in zdravje. Ena študija, ki so jo izvedli strokovnjaki za vadbo in prehrano pri Barbandu, je pokazala, da je Kateina izbira hrane prejela sedemkrat več iskanj od povprečja za vse kraljeve diete in štirikrat več iskanj kot dieta Meghan Markle, poroča Mondo.

Kaj je prepovedano?

Vojvodinja Cambriška med drugim ne sme jesti nekaterih živil, govorimo pa o hrani, ki jo tudi Slovenci obožujejo. Nekdanji dvorni kuhar Darren McGrady je razkril, da je Kate Middleton za večerjo prepovedano jesti krompir, riž ali testenine.

Verjeli ali ne, razlog je v tem, da kraljica ne mara ogljikovih hidratov, zato jih tudi ne bo postregla drugim družinskim članom. Tudi Kate mora upoštevati pravila, ko gre na obisk.

To pomeni, da na javnih srečanjih ne sme uživati ​​nobene tvegane hrane, v to skupino pa sodijo školjke, za katere so prepričani, da lahko zelo hitro povzročijo zastrupitev. Vendar hrana ni edino, česar se mora Kate držati.

Ste jo že videli, da bi naredila selfie?

Dolgi kraljevi večeri so eden izmed dogodkov, ki so bili za marsikoga najtežji. Takrat nihče ne sme leči k počitku pred samo kraljico Elizabeto II., Lady Dee pa je to komaj spoštovala. Nihče še ni slišal bodoče kraljice Kate tožiti nad tem. Ko gre za »sodoben način življenja«, obstajajo pravila, ki veljajo tudi za družbena omrežja.

Ste že kdaj videli Kate Middleton narediti selfie? Ne, ker ji ni dovoljeno. Menijo, da bi morali člani kraljeve družine z javnostjo komunicirati prek neposrednega stika, ne pa s »paradiranjem« po družbenih omrežjih.