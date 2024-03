Groza za Meghan Markle: to bi rad storil princ Harry

Vojvoda in vojvodinja Sussex sta se odzvala na kritike, s katerimi sta se soočala potem, ko sta svojo spletno stran preimenovala v Sussex.com in svojima otrokoma spremenila priimke v Sussex.

Preko tiskovnega predstavnika sta javnosti sporočila, da ju nihče ne bo zlomil.

A pred njima je nov izziv. Čeprav namreč Meghan v zadnjih letih ni imela veliko opravka s kraljevo družino, se bliža deseta obletnica iger Nepremagljivih (Invictus games).

Jubilej naj bi obeležili tam, kjer se je vse začelo: v Veliki Britaniji v Londonu. Nekako je pričakovano, da bo bivša igralka pri organizaciji in vsem kar sodi zraven, stala možu ob strani.

»Harry si želi, da bi bila ob njem vsa družina. Pomembno se mu zdi, da se pokažejo skupaj in tako svetu sporočijo, da so tesno povezani, hkrati bi rad pokrpal mostove med njim in ostalo kraljevo družino.

Trenutno potekajo pogovori na vladni ravni o vrnitvi Sussexov v veliko Britanijo in o maši v katedrali Sv. Paula, s katero bi počastili okroglo obletnico. Res si želi, da bi tam bili Meghan in otroka Lilibet ter Archie.

Meghan nad tem ni najbolj navdušena. Nekoč naj bi se celo pridušala, da na Otok ne stopi nikoli več,« vir povzema OK!Magazine.

A čas naj bi celil vse rane in zlasti Harry morda dojema, da je čas za korake sprave. Sploh glede na dejstvo, da je njegov oče bolan.

Če bo Meghan res prišla, bo to prvič po kraljičinem pogrebu septembra 2022, da bo priletela v Veliko Britanijo, otroka bosta tja prišla sploh prvič. Je pa ona glede vsega vendarle zadržana.

»Obletnica iger Nepremagljivih je posebna priložnost in Harry vztraja pri tem, da ga spremljata otroka, vendar ona okleva. V Veliki Britaniji naj ji ne bi bilo preveč prijetno,« je še povedal vir.

Tam se, po navedbah Omida Scobija nikoli ni počutila doma in nekoč je dejala, da se ne namerava več vrniti.

»Mislim, da se ona zaveda, da tam ni priljubljena in da se to ne bo spremenilo. Par tudi dobro ve, bo le težko zgladil odnose z valižansko princeso ter princem, upa pa, da mu bo uspelo pri kralju, ki bi lahko združil vso družino,«

je še povedal vir in dodal, da bi to bila odlična priložnost in da se nedvomno odvija veliko zoom sestankov.

Tudi kraljeva avtorica Jennie Bond se strinja s tem: »Zagotovo bo nekoč tudi Meghan prišla na obisk. To je povsem normalno. Naravno je, da bi Harry otrokoma rad pokazal, od kod prihaja, in da si želi, da bi njegova otroka spoznala dedka.«

Vendar Bondova meni, da se par ne bi srečal s celo družino: »Brez dvoma bi se sestal s kraljem, morda s princesama Eugenio in Beatrice, drugi člani družine bi pomislili dvakrat o resničnih namenih in posledicah srečanja. Zlasti William in Catherine.«

Lani so mediji sicer poročali, da princ Harry išče drugi dom v Veliki Britaniji potem, ko sta morala z Meghan zapustiti kočo Frogmore, kar je med zakonca prineslo nekaj napetosti, saj Meghan nad to idejo ni bila navdušena.

»Harry bi rad več časa preživel v Veliki Britaniji, želi si, da bi njegova otroka spoznala bratrance in sestrične,« je tedaj za medije povedal vir in dodal: »Tudi kralj bi rad imel boljši odnos z vnukoma iz Amerike. Z otroki Williama in Kate si je zelo blizu.«