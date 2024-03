Udarec za družino Kate Middleton: tega jih je najbolj strah

Gary Goldsmith, stric Kate Middleton, bo sodeloval v britanski različici resničnostnega šova Big Brother slavnih, kar za člane britanske kraljeve družine ni najlepša novica, saj jih je strah, da bi v javnost prišle kakšne sočne zanimivosti, tudi podrobnosti o okrevanju princese.

Gary je brat Carole Middleton, princesine mame, in po pisanju tamkajšnjih medijev so tudi sorodniki jezni na 58-letnika, ki naj bi za nastop v šovu dobil lep kupček denarja, bojijo pa se, da bo pred kamerami razkril kaj, kar naj bi ostalo skrivnost.

»Gary je povedal, da sta ga Katina mama Carole in oče Michael okarala zaradi sodelovanja. Nista najbolj srečna, ker se je odločil zanj. Nasprotno, besna sta,« je vir blizu družine povedal za The Sun in dodal, da bi se na tnalu lahko znašla princ Harry in Meghan Markle, saj ju je že napadal v javnosti.

Gary je črna ovca v družini, ta mu ni dala zelene luči za vstop v hišo, a se je vseeno odločil za ta korak. Lani je poskušal dobiti mesto v šovu I'm A Celebrity, vendar je bil zavrnjen zaradi strahu producentov, da bi osramotil Williama in Kate, prej je javno blatil zakonca Sussex.

Kraljevi so besni zaradi njegove poteze, sploh ker kraljeva družina trenutno preživlja težko obdobje.

»Mislim, da ustvarja dodatno napetost. Dobro je že znano, da ne mara Meghan in Harryja, zagotovo pa ga bodo komentatorji napeljevali k temu, da bi kaj povedal tudi o Kate,« je avtorica Angela Levin ugibala za Daily mail.

Snovalci oddaje so seveda navdušeni nad njegovimi povezavami s kraljevimi.

Širša javnost je Garyja spoznala kot gosta na poroki Willima in Kate leta 2011. Obogatel je z izdelavo računalniškega sistema za zaposlovanje, a je bil vpleten v številne škandale, tudi v povezavi z drogo leta 2017 na Ibizi. Istega leta je pred domom v Londonu napadel četrto ženo Julie-Ann, ko ga je obtožila, da se drogira.

Po ukrepanju policije in sodišča je bil obsojen zaradi napada in je dobil kazen 5000 funtov, 12 mesečni zapor in 20 rehabilitacijskih obravnav.

Glede nastopa v šovu je na vprašanje voditelja AJ Oduduja, ali misli, da ga bo Kate spremljala, odgovoril, da bo princesa zagotovo gledala z zofe.

So pa paparaci Kate Middleton prvič po operaciji ujeli v svoje objektive. In sicer se je v družbi mame neznano kam odpeljala v avtomobilu.