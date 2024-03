Kam je izginila Kate Middleton? Pojavile so se nore teorije

Kate Middleton se je v javnosti nazadnje pojavila za božič 2023, potem se je izvedelo, da je bila na operaciji abdomna na kliniki London, da jo čaka dolgo okrevanje in da pred množice ne bo stopila vsaj do velike noči.

Palača glede zdravja princese na njeno željo ne posreduje veliko podatkov, tiskovni predstavniki kraljeve družine so pojasnili le, da je bil poseg uspešen in da dobro okreva.

A prav njena dolga odsotnost in skopost z natančnejšimi informacijami o njenem zdravstvenem stanju je med širšo javnostjo povzročilo nemalo skrbi ter sprožilo številne teorije glede tega, kaj naj bi se z njo dogajalo.

Biografinja kraljice Camille Angela Levin je denimo namignila, da ima princesa težave z duševnim zdravjem in dejala, da je bil princ William pogosto soočen z jokom in kričanjem njegove mame princese Diane, še preden je dopolnil 15 let.

Pod vrata kopalnice ji je potiskal robčke, ko je slišal, da tam joče, kar mu je dalo izkušnje, kako se odzvati na zdravstveno stanje njegove žene.

Španska novinarka Concha Calleja je za eno od tamkajšnjih televizij trdila, da je bila Kate operativno odstranjena maternica in da je prišlo po posegu do zapletov, zaradi katerih je bila princesa nekaj časa celo v komi.

A vir blizu kraljeve družine je vse to zanikal: »Gre za popolne nesmisle, novinarka ni ničesar preverila, vse je izmišljeno,« je tedaj poročal People.

Znano je, da Kate okreva v družinskem domu v koči Adelaide na posestvu Windsor in da je veliko javnih dolžnosti zaradi bolezni očeta kralja Karla II., ki mu je bil odkrit rak, prevzel princ William.

Njegova odpoved udeležbe na spominski maši za grškim kraljem Konstantinom zaradi osebnih razlogov je znova zbudila ugibanja glede zdravja Kate, a je palača zagotovila, da odpoved udeležbe ni povezana z njim.

»Zelo jasno je bilo rečeno, da se valižanska princesa do velike noči ne bo pojavljala v javnosti in da bo palača Kensington javnosti posredovala podatke le, če bo to nujno. To pravilo še vedno velja.

Princesa je dobro,« zadnjo izjavo palače navaja Page Six.