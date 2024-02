Huda diagnoza: kralj Karel III. se do nadaljnjega umika iz javnega življenja

Britanski kralj Karel III. (75)se zaradi raka do nadaljnjega umika iz javnega življenja, so sporočili iz Buckinghamske palače.

Ne gre za raka prostate, so pa ga odkrili med njegovim nedavnim zdravljenjem prostate. Vrste raka tako niso razkrili, je pa kralj danes začel redno terapijo, navaja BBC. »Med kraljevim nedavnim posegom v bolnišnici zaradi benignega povečanja prostate so ugotovili ločeno zaskrbljujoče stanje. Naknadni diagnostični testi so pokazali, da gre za vrsto raka,« so zapisali v Buckinghamski palači.

Iz Buckinghamske palače so še sporočili, da kralj »ostaja popolnoma pozitiven glede ozdravitve in se veseli vrnitve k polnim dolžnostim, ko bo to mogoče«.

V Buckinghamski palači niso razkrili, za katero vrsto raka boleha britanski monarh, in kakšna je njegova prognoza.

Odložil bo svoje javne obveznosti, drugi člani kraljeve družine pa naj bi ga med zdravljenjem pri tem zamenjali.