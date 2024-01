Princesa na skrivaj zapustila bolnišnico

V izjavi iz Kensingtonske palače so zapisali, da se je vrnila na svoj dom v Windsorju in da njeno okrevanje dobro napreduje.

Iz zasebne bolnišnice London Clinic so jo odpeljali, ne da bi se pred tem spregovorila za javnost.

Natančne narave operacije še vedno niso razkrili, znano je le, da bo princesa potrebovala mesece okrevanja. Odslej se bo zdravila doma, menda v Adelaide Cottage v Windsorju, pri tem pa ji bo pomagala njena družina.

V isti bolnišnici so zaradi povečane prostate zdravili tudi kralja Karla III. in prihod kraljice Camille danes popoldne je povečal pričakovanja, da bo tudi on zapustil ustanovo. Več o razkošni bolnišnici, kjer se zdravijo znani pacienti, si preberite tukaj.

Princesa je od operacije preživela 13 noči v bolnišnici in naj bi se k uradnim dolžnostim vrnila šele po veliki noči. Vse od božiča se ni pojavila v javnosti. Zjutraj je bolnišnico zapustila, ne da bi jo opazili.

Kensingtonska palača je sporočila, da sta princ in princesa zelo hvaležna medicinski ekipi v osrednji londonski bolnišnici in se zahvaljujeta vsem, ki so jima z vsega sveta pošiljali dobre misli.

Začasno se je od kraljevih dolžnosti umaknil tudi princ William, večina teh bo v tem času padla na princeso Anne, princa Edwarda in Sophie, vojvodinjo Edinburško.