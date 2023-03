Karel III. in Camilla v nedeljo prihajata v Francijo: pričakali ju bodo protestniki

Kralj Karel III. in njegova soproga Camilla se v nedeljo odpravljata na štiridnevni obisk v Francijo, tamkajšnji delavci, sindikati in celo nekateri politiki pa so že napovedali več protestnih shodov in stavk. Ne zdi se jim namreč primerno, da sta se kralj in njegova soproga odzvala vabilu trenutno močno osovraženega francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Ta je državljane razhudil, ko je kar sam, brez potrebnega glasovanja v parlamentu, določil, da se bodo ljudje odslej namesto z 62 lahko upokojili šele pri 64 letih.

V Franciji je že nekaj dni napeto. FOTO: Bart Biesemans/Reuters

Stavko so že napovedali vozniki tramvajev, s katerimi naj bi se po Parizu popeljala Karel III. in Camilla, napovedujejo tudi nemire pred palačo Versailles, kjer naj bi potekal državniški banket. Iz Buckinghamske palače so sporočili, da se zavedajo, da so politične razmere v Franciji trenutno zelo napete, da pa za zdaj obiska ne nameravajo odpovedati ali prestaviti. Kljub temu budno spremljajo dogajanje in se poskušajo čim bolj prilagoditi razmeram. Program po njihovih besedah ostaja enak, zaradi stavke voznikov tramvajev, ki jim lahko sledijo še drugi delavci, so le nekoliko spremenili logistiko, poostrili naj bi tudi varovanje.

»Ves čas komuniciramo tako z britanskim zunanjim ministrstvom kot francoskimi oblastmi. Upoštevamo njihove nasvete, in če bo kdo od njih presodil, da bi bila lahko kralj in kraljica soproga v Franciji v nevarnosti, bomo ukrepali,« je razkril vir iz Buckinghamske palače.

Prihajajoči obisk je izredno pomemben, saj državi nista bili vedno v dobrih odnosih, s tem ko je za svoj prvi uradni obisk kot kralj izbral Francijo, pa je Karel III. sporočil, da se je to spremenilo in da si z južno sosedo želi tesnejšega sodelovanja.