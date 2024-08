Nekoč je igrala Piko Nogavičko, takšna pa je danes

Mladinsko delo Astrid Lindgren Pika Nogavička je doživelo več televizijskih in filmskih priredb.

Ena najbolj znanih verziji je serija, v kateri je rdečelaso močno deklico s kitkami, pegicami, z različnimi nogavicami in prevelikimi čevlji upodobila Švedinja Inger Nilsson.

Inger ima sedaj 65 let in je svet igranja že zapustila. Ukvarja se z administrativnim delom, dela kot tajnica v Stockholmu, po uprizoritvi, ki ji je prinesla svetovno slavo, je nastopila v še nekaj manjših vlogah.

Med zadnjimi v nemški kriminalistični seriji Komisar in morje leta 2007, pojavila se je tudi v filmih Gripsholm, Black Circle in v švedski drami The Here After.

Od tedaj, ko so ji ponudili vlogo Pike Nogavičke, je minilo že 53 let, Ingrid pa še vedno krasi prepoznaven nasmeh in s pegami pokrit obraz.

Ob njej je v seriji zaigral še Pär Sundberg, ki je uprizarjal Pikinega soseda Tomaža. Tudi on se je z vlogo, ki jo je dobil povsem po naključju, prvič predstavil svetu:

»Obiskoval sem baletno šolo, rad sem bil na odru, mama je pela v operi. Prišli so agentje, med mojo skupino so iskali fanta, ki bi igral Tomaža. Mama je predlagala mene in poslušali so jo,« je povedal v enem od intervjujev.

Z ekipo je prepotoval celo Evropo. Obiskali so tudi Hrvaško, kjer so bile posnete epizode o Piki na Južnem morju. Päru je najbolj v spominu ostal Dubrovnik s klimo in prijaznimi ljudmi, po snemanju ni nadaljeval z igralsko kariero.

Vlogo Pikine sosede Anice je igrala Marija Persson, ki prav tako ni ostala v igralskih vodah. Stara je 63 let in živi v Stockholmu, piše dnevnik.hr.