Trump: »Harry je izdal kraljico in za to ni opravičila«

Čeprav je zmagal na volitvah, pa vsi Američani niso navdušeni nad novim predsednikom Donaldom Trumpom in množično iščejo načine, kako se izseliti iz Združenih držav Amerike. In morda bo to moral storiti tudi princ Harry. Ta je v svoji biografiji z naslovom Rezerva namreč iskreno spregovoril tudi o tem, da je nekoč užival prepovedane droge. Da mu kokain sicer ni bil všeč, mu je pa pri spopadanju z duševnimi težavami pomagala marihuana, je govoril tudi v intervjujih med promocijo knjige.

Mnogi se zato že nekaj časa sprašujejo, kako mu je uspelo dobiti dovoljenje za bivanje v ZDA, saj je eno od vprašanj na vlogi tudi, ali je posameznik v preteklosti užival prepovedane droge. Tistim, ki odgovorijo pritrdilno, prošnjo skoraj zagotovo zavrnejo. Ker vojvoda Susseški kljub temu že nekaj let živi v ZDA, obstajata dve možnosti – ali je lagal, ali pa so mu pogledali skozi prste.

Trump je sicer že pred časom dejal, da nobena od teh možnosti zanj ni sprejemljiva in da bi, če se izkaže, da je Harry lagal, zahteval, da ga iz države izženejo. In to se kaj lahko tudi zgodi. Trump mlajšemu sinu kralja Karla III. namreč zameri marsikaj, tudi to, da je javno blatil kraljevo družino, ameriški predsednik je namreč večkrat dejal, kako zelo občuduje pokojno kraljico Elizabeto II.,

Da naj se vloga, ki jo je pred prihodom v Ameriko oddal 40-letni princ, javno objavi, že nekaj let zahtevajo člani vplivne organizacije Heritage Foundation, a jih je sodnik zavrnil, kar je bilo po mnenju Trumpa maslo Joeja Bidna. Ta naj bi vedel, da na vprašalniku ni vse, kot bi moralo biti, a je hotel princa zaščititi, oba z Meghan sta namreč velika podpornika demokratov. »Jaz ga ne mislim ščititi. Izdal je kraljico in za to ni opravičila,« je pred časom dejal Trump.

In morda je bil prav strah, da bo družina izgubila svoj kalifornijski dom, razlog, da sta zakonca Sussex kupila hišo na Portugalskem. V Veliko Britanijo nobenega od njiju ne vleče kaj preveč, na Portugalskem pa imata svoj drugi dom tudi najljubša Harryjeva sestrična princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank, pa tudi Velika Britanija ni daleč stran, če bi si princ, njegova žena in otroka morda le zaželeli obiska kraljevih.