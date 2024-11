Princ Harry in Meghan Markle: smo na razpotju

Princ Harry in Meghan Markle sta potem, ko sta se več mesecev v javnosti pojavljala ločeno, v video posnetku podala močno skupno izjavo in v njej poudarila, da smo kot družba na pomembnem razpotju.

V izjavi sta v spletnem videu nagovorila zbrane na konferenci Združenih narodov v Kolumbiji o nasilju nad otroki in izpostavila pomen zaščite najmlajših na spletu.

Potem, ko sta se zakonca Susseks letošnjega avgusta vrnila iz turneje v stilu kraljevih po Kolumbiji, sta se različnih javnih dogodkov udeleževala ločeno, kar je vzbudilo nemalo špekulacij o tem, kaj se dogaja v njunem zakonu.

V zadnjem nagovoru udeležencev konference Združenih narodov je Harry opozoril na pomen zaščite najmlajših:

»Smo na razpotju,« je dejal in pozval k sprejetju takojšnjih ukrepov za učinkovito zaščito otrok.

V nadaljevanju govora je izpostavil pomen akciji, katerih namen je ozaveščanje o problematiki, Meghan pa je dejala:

»Z možem se dobro zavedava, da je današnji svet tesno povezan z napredno tehnologijo, ki ima, seveda, številne pozitivne plati.

A nas na drugi strani sili v razumevanje tega, kako digitalno nasilje vpliva na naše najmlajše in kako se to odraža že v zgodnjih letih razvoja.«

Poudarila sta še, da v okviru svoje fundacije Archewell vodita iniciativo z motom Pokaži se, bodi dober Show Up, Do Good, ki vključuje otroke, družine in strokovnjake z namenom učenja o tem, kako tehnologije vplivajo na čustveni in fizični razvoj otrok, kako skrbeti za dobrobit najmlajših, kako jih varovati pred pastmi spleta, kako sploh deluje spletna ekonomija ter na kakšne načine lahko tehnološki napredek izboljša ali poslabša družbo piše The Mirror.

Poseben detajl

Oba sta v nagovoru nosila priponko maka (poppy) in se tako poklonila dnevu veteranov, s katerim so se padlih v vojnah spomnili v Združenih državah Amerike in dnevu spomina, ki so ga minuli konec tedna obeležili na Otroku, in kjer je bila na slovesnostih prisotna tudi valižanska princesa, ni pa zaradi bolezni bilo kraljice Camille.

Ob tej priložnosti se je princ Harry v izjavi na instagramu poklonil vsem in med drugim zapisal, da bi se morali ob teh priložnosti spomniti, da zgolj besede niso dovolj, temveč bi morali z dejanji dokazovati, da smo pripravljeni zgraditi svet, ki bi bil vreden žrtev iz preteklosti ter bo prijazen do generacij, ki prihajajo.

Prav tako se je ob dnevu spomina spomnil na vse, ki so v bojih na različnih bojiščih izgubili starše in so v Veliki Britaniji povezani v skupnost Scottyjevi mali vojaki, katere pokrovitelj je princ.

Video in izjave sta princ Harry in Meghan v svet poslala le nekaj dni po izvolitvi Donalda Trumpa na položaj naslednjega predsednika Združenih držav Amerike in zakonca Susseks, ki ju je Trump večkrat kritiziral, bosta nedvomno budno spremljala poteze njegove pisane.

Harry je namreč v knjigi spominov Spare in v intervjujih ob predstavitvi te povedal, da se je v preteklosti spoznaval z različnimi drogami. Med drugim z marihuano, kokainom in psihedeličnimi gobami.

Prav zaradi njegovih navedb pa naj ne bi bil upravičen do vize za bivanje v ZDA, kar je Donald Trump v predvolilnih bojih večkrat poudaril.