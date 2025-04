Vreme povzroča težave na cestah, del avtoceste zaprt

Burja ovira promet na Primorskem, ponekod veljajo omejitve. Primorska avtocesta je zaprta med Kastelcem in Kozino v predoru Kastelec proti Ljubljani. Obvoz je med priključkoma po regionalni cesti, navaja prometnoinformacijski center za državne ceste.

Na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos in na regionalni cesti Razdrto-Podnanos-Manče-Vipava-Ajdovščina velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton, navaja prometnoinformacijski center.

Na nekaterih večjih prometnicah potekajo dela. Tako bo štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru zaprta še do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je po regionalni cesti Celje center-Vojnik-Slovenske Konjice, med drugim še kažejo podatki prometno-informacijskega centra.

Po napovedih vremenoslovcev bo danes pihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.