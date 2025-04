Politična vplivnica Zala Klopčič pozno zvečer sporočila prelomno odločitev (VIDEO)

Politična vplivnica in članica podmladka SDS Zala Klopčič, ki na družbenih omrežjih redno komentira dogajanje na političnem parketu, je v soboto napovedala, da bo naznanila nekaj velikega. Pozno zvečer je nato medijem sporočila, da je skupaj s štirimi somišljeniki ustanovila društvo Nova smer.

Odločitev za to je utemeljila tudi v videu na instagramu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Organizacija je v svoji osnovi namenjena spodbujanju aktivnega državljanstva in izobraževanju ter povezovanju mladih s podobnimi vrednotami, so zapisali v sporočilu za javnost. »V okviru svojega delovanja bo Nova smer prirejala družabne in poučne dogodke, kot so okrogle mize, delavnice, izobraževalni večeri in seminarji, pa tudi pohode, zabavna in neformalna druženja. Cilj vsega tega je spodbujanje mladih v kritično razmišljanje in nuditi čim več poučnih vsebin, ki bodo zanje in za družbo zelo koristne,« še sporoča društvo.