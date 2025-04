Naravne nesreče so nam bližje kot vojna. Pa smo pripravljeni nanje?

Odkar je pred tednom dni evropska komisarka Hadja Lahbib predstavila strategijo Evropske komisije za izboljšanje pripravljenosti na krize, se precej ljudi pri nas (pa tudi drugod po EU) ukvarja z vprašanjem, kako si pripraviti zaloge osnovnih potrebščin za 72 ur, na kar so nas opomnili iz Bruslja. Od tam je namreč prišel napotek za pripravljenost prebivalcev, ki naj bi doma imeli v zalogi osnovne potrebščine za tri dni. Že minuli teden smo si lahko v Sloveniji za prvo orientacijo pomagali s seznamom priporočenih količin živil in pijač za odraslega človeka za 30-dnevno preživetje, ki so ga pred...