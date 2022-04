Kaj se dogaja s Severino? Izčrpana obležala (FOTO)

49-letna pevka Severina Vučković je na svojem Instagramu vse oboževalce pripravila na izdajo nove pesmi. Obljube o drugačnosti so se z glasbeno premiero tudi uresničile. S to pesmijo je hkrati napovedala tudi izid svojega novega albuma. Med snemanjem videospota pa je slavna pevka kar 14 ur v kosu stala in plesala v petah. V videospotu, ki ga je posnela z bolgarskim pevcem Azisom, je zopet pokazala svoje plesne sposobnosti in zapeljivo plat.

Celoten projekt pa je pustil posledice in med snemanjem je Severina utrujeno obležala na sedežni garnituri. Ob tem sta ji dva izmed njenih kolegov masirala podplate in skrbela za njeno dobro počutje. Kot je zapisala pevka je pomembno, da je umetnica zdrava, srečna, lepa in sproščena. Za vse našteto naj bi poskrbeli njeni sodelavci, za kar jim je neizmerno hvaležna.