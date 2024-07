Kaj počne nečakinja Jovanke Broz

Nekdanja prva dama bivše Jugoslavije Jovanka Broz ni imela otrok, oboževala pa je vnučke svoje sestre in je nanje gledala kot na svoje otroke.

Prav ti so bili ob njej ob zadnjih dneh življenja, ko je preživljala najtežje dni.

Ena od njih je Gordana Uzelac, v Srbiji znan televizijski obraz, ki je babičino sestro klicala teta in je od nje podedovala močan značaj.

Pravi, da je bil čas, ki ga je preživela z Jovanko, zanjo neprecenljiv. Veliko je njej in njeni sestri Mariji pripovedovala o obdobju, ko je bila prva dama nekdanje države.

Gordana je predana svojemu delu, pravi, da je ponosna nase, a poudarja, da se za njenim uspehom skriva veliko odrekanja, truda in trdega dela.

»Moja največja žrtev je zasebno življenje, ki praktično ne obstaja, a mi ni žal. Celo življenje sem posvetila zgodbam, raziskovanju in novinarskemu delu.

Ponosna sem nase, saj sem vse moči vložila v svoje delo. To je se obrestovalo, tudi moji starši so ponosni name,« je povedala in dodala:

»Ni lahko, vidimo veliko vsega, neredko hodimo po meji, a veliko je ljudi, ki nas pohvalijo, nam stisnejo roko in imajo lepe besede za vse, kar počnemo.

Takšne stvari me opogumijo, adrenalin dela svoje. Dober novinar je raziskovalec dejstev in ne more delovati brez adrenalina. Ta je vedno prisoten in močnejši od strahu.«

Za svoje delo je dobila več nagrad, posebej je povezana s sestro Marijo in njenimi otroki. Z Marijo pogosto skupaj potujeta, vloga tetke pa je zanjo nekaj posebnega, povzema Kurir.rs.