Zakaj Jovanka in Tito nista imela otrok

Nada Budisavljević je mlajša sestra Jovanke Broz in je večji del otroštva preživela ločeno od sorojenke.

Potem ko so jim umrli starši, so tri sestre Nada, Zora in Jovanka bivale večinoma v internatih, sirotišnicah in domovih. Nada je diplomirala iz angleškega in italijanskega jezika ter bila kasneje pri Titu zaposlena kot knjižničarka.

Z Jovanko in njenim možem je dolga leta živela v vili na Užiški 15, a takrat nikoli ni govorila o zasebnem življenju sestre in svaka.

»Prvič: to so bile njune zasebne stvari. In drugič: o stvareh, ki se godijo med štirimi stenami, se drugje ne pripoveduje. Mislim, da so obstajale neke klavzule, neke pogodbe, v katerih je pisalo, da tisti, ki se zaposlijo pri njiju, ne smejo pripovedovati, kaj se dogaja v njuni zasebnosti.

Podpisovali so takšne pogodbe. Jaz nikoli, nihče niti ni tega od mene zahteval, a vedela sem, kje je meja,« je pripovedovala v enem od pogovorov.

Je pa v leta 2015 objavljeni knjigi z naslovom Nada Budisavljević: Moja sestra Jovanka Broz vendarle delila nekatere podrobnosti iz življenja sestre in njenega moža ter o njunem odnosu.

»Doživljala sem ga kot očeta. Zelo mlade smo bile, ko smo prišle v Beograd. V njem sem videla očetovski lik, saj sem svojega očeta izgubila zelo mlada. On je bil tisti, ki nas je vzdrževal, dokler nisem dobila prve plače.

Mislim, da je name in na Zoro gledal kot na Jovankina otroka, čeprav s sestro nisva bili na njuni poroki.

Ona se je poročila s svojo ikono in do konca življenja zanjo ni bilo drugega. Niti v mislih, na noben način,« piše v knjigi, kjer ugiba tudi, zakaj par nikoli ni imel otrok:

»Najbrž je bila to njena prostovoljna odločitev. Da ne bosta imela otrok, saj bi lahko na določeni točki Titu škodovali. Najbrž, kajti v resnici ne vem. Ona je imela ob poroki komaj 28, on 60 let.

Njena žrtev je bila popolna. Oboževala ga je in po svoje ščitila. Bila je nekakšen blažilec za udarce, ki so bili namenjeni njemu. In igrala je, da je močnejša, kot je bila v resnici.

Delovala je kot kamen, stena. To se ji je maščevalo,« Nadine besede povzema Stil.kurir.rs.