Josip Broz Tito se je pred Jovanko poročil z Rusinjo, tretjo ženo je prevaral s tajnico

Josip Broz Tito je imel rad ženske. Poročil se je štirikrat in imel vsaj toliko ljubic. Predsednik Jugoslavije je med ženskami dobro kotiral, imele so ga za privlačnega moškega, on pa je to znal izkoristiti. Žene je menjal, kadar je hotel.

Nekateri ne vedo, da Jovanka ni bila njegova edina žena. Nasprotno, pred njo se je večkrat poljubil in poročil.

Ženskam se je zdel privlačen. FOTO: Str Reuters

Njegova prva žena je bila Rusinja Pelagia Belorusova. Najprej sta sklenila cerkveno zakonsko zvezo, nato pa junija 1919 še civilno. S Titom se je poročila, ko ji je bilo komaj 14 let, on pa je imel takrat 26 let, spoznala ga je kot vojnega ujetnika in imela sta štiri otroke. Prvi je na žalost umrl takoj po rojstvu, druga dva sta umrla kot otroka, preživel pa je le četrti otrok.

Potem ko je bil Tito leta 1928 aretiran zaradi komunistične propagande, se je Pelagia s sinom vrnila v Rusijo. Ko je bil Tito izpuščen iz zapora, je bil jezen nanjo, ker je njunega sina Žarka dala v dom za otroke. Uradno sta se ločila aprila 1936.

Druga žena vohunka

Druga poroka je sledila oktobra 1936 v Moskvi. Boljša polovica je bila Lucija Bauer, s pravim imenom Anna Koenin.

Bila je poročena z visokim funkcionarjem nemških komunistov, ki je bil po Hitlerjevem prihodu na oblast aretiran in obsojen na 15 let zapora. Mednarodna organizacija Rdečega križa je nato organizirala odhod njegove žene v Moskvo, kjer je dobila psevdonim Lucija Bauer.

Tito se je z njo poročil leta 1936. Takrat je imel 44 let, ona pa menda 22 let. Kmalu po poroki je Tito odšel »na ilegalno delo v Jugoslavijo«. Pošiljal ji je ljubezenska pisma, pisal, da je ljubezen njegovega življenja, in potem ko jo je Stalinova tajna policija obtožila, da je nemška vohunka, so Lucijo leta 1937 ustrelili v moskovskem zaporu.

Tretjo žensko je prevaral s svojo tajnico

Tretjo srečo je našel s Herto Haas, bogato Slovenko judovskega porekla, ki je bila od njega 22 let mlajša. Biografi si še danes niso povsem enotni, ali sta se sploh poročila. Nekateri trdijo, da so to storili leta 1939 v Zagrebu, drugi pravijo, da to razmerje ni bilo nikoli legalizirano. Vsi pa se strinjajo, da je imel Tito v času, ko je bil s Herto, ljubico Davorjanko Paunović, ki takrat še ni imela niti 20 let. V istem času je s Herto dobil sina Aleksandra Mišo Broza.

Kdo je bila ljubimka Josipa Broza Tita?

Davorjanka Paunović se je rodila leta 1921, med študijem na beograjski filozofski fakulteti pa je pred vojno hodila s Črnogorcem Jovom Kapičićem. Oba sta bila člana komunistične partije in sta slovela kot najlepši par na univerzi.

Tako so se zabavali približno leto in pol, nato pa je marca 1941 Davorjanka od komunistične partije dobila nalogo, da gre k Josipu Brozu Titu v Zagreb. Svojemu dragemu o tistem potovanju tiste dni ni smela ničesar povedati, razen da odhaja. Ob njunem slovesu je pretočila morje solz.

Začela se je vojna in zaljubljenca sta se ponovno srečala v začetku januarja 1942. Jovo Kapičić je Titu poročal o porazu čete, ki jo je vodil. Takrat je prvič v življenju videl Josipa Broza Tita in ko so se vrata njegove pisarne odprla - je skoznjo stopila Davorjanka.

29 let mlajša Davorjanka je bila vso vojno ob Titu. Nekateri so šušljali, da se je ljubila tako temperamentno, da je bilo borcem nerodno od vpitja in vzdihov, ki so prihajali iz Titovega šotora. Imela je nanj velik vpliv, ob nemškem desantu na Drvar ga je celo prepričevala, da se je skupaj z njo vdal Nemcem, ker se je situacija zdela brezizhodna. Šele ko mu je Sreten Žujović zagrozil, da ga bo ubil, je Tito obupal od predaje.

Davorjanka Paunović je umrla za tuberkulozo spomladi 1946. Po Titovem ukazu so jo pokopali na posestvu Belega dvora, ker jo je želel blizu sebe tudi mrtvo. Takrat so krožile zgodbe, da je vsak dan jokal nad grobom in ji vsako jutro prinesel rdečo vrtnico.

Istega leta so mu pripadniki vojaške varnosti za spremljevalko pripeljali Ličanko Jovanko Budisavljević ...

Jovanka - edina prva dama

Jovanka Budisavljević je bila od Tita mlajša 32 let. Spoznala sta se med desantom na Drvar, kasneje pa jo je pripeljal v svojo pisarno, kjer jo je zaposlil kot hišno pomočnico.

Nekateri viri so takrat trdili, da naj bi bila Jovanka politično nastavljena Titu, da bi ga pomirila, saj naj bi bil pri ženskah precej nenasiten. Njena sestra Nada Budisavljević je vedno trdila, da je Tito ljubil in cenil Jovanko in tudi ona njega.

Tito in Jovanka sta se poročila aprila 1952 in sprva skoraj nihče v državi ni vedel, da sta poročena, saj je bila poroka tajna. Slovesnost je potekala nedaleč od Iloka, v Titovi vili ob Donavi, v ožjem krogu ljudi.

Oba nista imela otrok. Čeprav so se govorile, da sta se uradno ločila konec 70. let, je Jovanka Broz ostala s Titom do njegove smrti leta 1980, poroča jutarnji.hr.