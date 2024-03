Slavnega pevca spremlja slaba karma

Justin Bieber danes praznuje 30. rojstni dan, njegove oboževalce pa skrbi dejstvo, da že leta ni posnel nobene pesmi.

Po težavah z zdravjem se je namreč odločil, da se bo posvetil sebi in zakonu s 27-letno Hailey. Bieberju je bil med drugim diagnosticiran sindrom ramsay hunt, ki se kaže z delno paralizo obraza in je posledica prizadete mišice blizu ušesa.

Ker z naslova avtorskih pravic še vedno zasluži dostojno vsoto denarja, pevec razmišlja celo o glasbeni upokojitvi.

»Justin se že nekaj časa ne počuti dobro, slava ga omejuje in mu otežuje življenje, celo njegov terapevt mu je priporočil, naj ne dela več nečesa, kar ga tako onesrečuje,« je povedal njegov prijatelj.

Senca bivše

Justin in Hailey sta se poročila leta 2019, prav na dan njune poroke je njegovo nekdanje dekle Selena Gomez pristalo v psihiatrični ustanovi.

Nikoli sicer ni priznala, da jo je zakon bivšega uničil, čeprav je bila to javna skrivnost. A zveza Justina in Hailey je vse prej kot pravljična.

»Poročila sta se zelo mlada in nobeden od njiju ni dojemal, v kaj sta se spustila. Imata mnogo vzponov in padcev. Stresa v njunem zakonu še zdaleč ne povzroča le senca Selene,« je še povedal prijatelj.

Vsake toliko se mladi par odloči za otroka in se trudi zanj, a tudi na tem področju se nič ne zgodi.

Zasebno življenje

Justin Bieber se je rodil leta 1994, odraščal je v Stratfordu. Je otrok očeta Jeremyja Jacka Bieberja in mame Pattie Mallette, ki ga je rodila pri 18 letih. Starša nista bila poročena, Pattie je opravljala slabo plačana pisarniška dela, po razhodu z Jeremyjem je sina vzgajala kot samohranilka.

Po očetovi strani ima polsestro Jazmin, rojeno 2009., in brata Jacksona, ki je leto mlajši. Obiskoval je katoliško šolo in sebe dandanes opisuje kot vernika, ki z molitvijo komunicira z bogom.

Izjavil je, da je proti splavu in da je spolna orientacija pravica posameznika. Veliko je prispeval k projektu It Gets Better, katerega cilj je preprečevanje samomorov med LGBT-mladino. Po rodu je Kanadčan, a živi v Združenih državah Amerike, za bivanje tam ima vizum in ni zainteresiran za ameriško državljanstvo.

Večkrat je kritiziral ameriški zdravstveni sistem, ki je tržno naravnan, za razliko od kanadskega, kjer se, kot pravi, pomaga vsakomur.

Decembra 2010 sta s Seleno Gomez postala par. Večkrat sta se sprla in znova našla, leta 2018 sta dokončno končala zvezo.

Nekaj mesecev kasneje se je začel sestajati s Hailey Baldwin, julija 2018 so mediji objavili, da sta se zaročila.

Uradno sta zvezo okronala 30. septembra 2019 v Južni Karolini.

Investicije, ki se mu obrestujejo

Justin je v dobrih odnosih z očetom, njegova mama, ki je v veliki meri zaslužna za pevčevo slavo in s katero ima odnos, poln vzponov ter padcev, je v biografiji, ki je izšla pod naslovom Nowhere But Up: The Story of Justin Bieber’s Mum, napisala, da sta ga kot otroka zlorabljala njegov varuh in dedek njegovega prijatelja.

Priznala je, da je bila v mladosti zasvojena z alkoholom in drogami ter je pri 17 poskušala nadrediti samomor. Justin je milijone investiral v mlada tehnološka podjetja, ustvaril je svoj parfum, leta 2012 je sodeloval z znamko Adidas in 2015 postal zaščitni obraz Calvina Kleina.

Trenutno največ vlaga v svojo modno znamko, s katero naj bi dobro služil, je pa dodatno skrb med njegovimi oboževalci sprožil oče Hailey Stephen Baldwin, ki je na družabnih omrežjih objavil posnetek zeta, kako poje duhovno pesem, in sledilce prosil, naj molijo zanj in za njegovo hčerko, vendar ni pojasnil, kaj se z njima dogaja, pišeta Stil.kurir.rs in eonline.