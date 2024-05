Justin Bieber z ženo pričakuje prvega otroka - poglejte, kako sta srečna

Hailey Bieber je naznanila svojo nosečnost z možem Justinom. Pokazala je svoj trebušček v beli čipkasti poročni obleki s prečudovito fotografijo.

FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Par, poročen od septembra 2018, je veselo novico delil z navdušenimi oboževalci. Resničnostna zvezdnica Kendall Jenner je bila ena prvih znanih oseb, ki je pustila komentar pod objavo na družbenem omrežju. Napisala je: »Ahhhh spet prihajajo solze.«

Ena od oboževalk je napisala: »Noseča sem istočasno kot Hailey, o moj bog, čestitam!« Drugi je dodal: »O moj bog!!!! Navdušen sem za oba!!!«

Hailey in Justin sta poročena 6 let, spoznala pa sta se leta 2009 v najstniških letih. Po zaroki leta 2018 sta se le dva meseca kasneje poročila na sodišču v New Yorku.

Nekoč sta oboževalce potegnila za nos z »nosečnostjo«

Par se je v preteklosti že šalil, da pričakuje, in svoje oboževalce potegnil za nos. Leta 2019 je Justin na Instagramu delil sliko ultrazvoka, ki ji je sledila fotografija Hailey, verjetno v zdravniški ordinaciji. Nekaj ur kasneje in po navdušenju oboževalcev je Justin razkril, da je šlo za prvoaprilsko potegavščino.

Kanadski pevec bo oče. FOTO: Angela Weiss Afp

Novica o dojenčku zdaj prihaja le nekaj dni po tem, ko je oboževalce razburil s čustvenimi posnetki, ki jih je delil na Instagramu. »Upam, da si v redu, sovražim, ko ti solze tečejo po obrazu,« je izjavila ena oboževalka. Druga je odgovorila: »Justin, tukaj smo zate.«

Tretji je napisal: »Oh, Justin, srce mi trga, ko te vidim tako žalostnega in izgubljenega. Moraš spremeniti svoje življenje, moraš se začeti imeti rad. Sem ozdravljeni odvisnik, ki je trezen že deset let. Mislim, da se morda boriš s substancami, vsi znaki na to kažejo. Najdi pomoč, ki jo potrebuješ, rehabilitacijo, AA in veliko, veliko terapije.«

Justin Bieber z ženo Hailey pričakuje otroka. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Četrti je pokazal razumevanje: »Všeč mi je, da se ne bojiš pokazati svoje ranljivosti in čustev. Vedno se je dobro spomniti, da za vsako posamezno zvezdo še vedno stoji človeško bitje. Zapomni si, da si ljubljen.«