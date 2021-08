Jim Belushi in Jennifer Sloan se spet ločujeta

V dveh zakonih so se mu rodili trije sinovi. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

3-krat je bil poročen zvezdnik.

Njegovega tretjega zakona je konec. Že spet! Pred komaj tremi leti jezaradi nepremostljivih razlik namreč vložila ločitvene papirje, a jima je z možemtedaj nesoglasja uspelo zgladiti, saj sta dobro leto pozneje ločitveno kolesje ustavila. A ga zdaj ponovno zagnala, le da je bil tokrat igralec tisti, ki naj bi vložil prošnjo za ločitev.Če je ameriški igralec mislil, da gre v tretje rado, mu je življenje pokazalo, da je to zgolj mit. Leta 1988 je namreč odklenkalo njegovemu osemletnemu zakonu s, njune ljubezni ni rešil niti prvorojenec. Še precej hitreje je nato 1992., po le dveh skupnih letih, odklenkalo njegovemu drugemu zakonu zTisti del poročnih zaobljub, da ju bo ljubezen povezovala do smrti, pa se za Belushija ni izkazal za resničnega niti z ženo številka tri, s katero gresta zdaj že drugič v le treh letih skozi bolečino ločitve. Prvič sta bila z Jennifer prepričana, da je njune ljubezni dokončno konec, pred tremi leti, le malce pred njuno 20. obletnico, a sta si tedaj dala še eno priložnost, česar pa očitno nista izkoristila. Njun ločitveni postopek je zdaj namreč že v drugo stekel. Tokrat na Jimovo pobudo, čeprav za zdaj še ni znano, kaj je glavni razlog, da je nad zakonom sklenil dvigniti roke.Zakona Jima in Jennifer je po 23 letih očitno konec, kar zaznamuje smrt še pet let daljše ljubezenske zgodbe. Preden sta si maja 1998 namreč obljubila večnost, sta se imela rada že pet let, čeprav je Sloanova priznala, da med njima ni nemudoma zaprasketalo. Ljubezen ju ob prvem srečanju ni udarila kot strela: »Prvič me je poljubil na čelo, kot bi poljubil sestro. A nekaj tednov pozneje sva šla kotalkat in takrat se je vse spremenilo, postala sva si všeč,« je o njunih začetkih, ki so nato pripeljali do poroke in rojstva dveh otrok, dejala Jennifer.