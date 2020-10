Jelenček Rudolf in Božiček iščeta nov dom

Božično-novoletni prazniki so sicer še daleč, a za nakupovanje, to seveda poudarjajo trgovci, nikoli ni prezgodaj. No, tokrat pa je za goreče ljubitelje decembrskega veselja in pisanega vzdušja na voljo nekaj zares izvirnega. Za tiste, ki imajo za zapravljanje na razpolago kakšnih 200 tisočakov. Izkupiček bo namenil otrokom Na prodaj sta namreč figuri jelenčka Rudolfa in Božička, ki sta nastopali v legendarnem animiranem filmu iz leta 1964. Ustvaril ju je japonski lutkar Ičiro Komuro, pri izdelavi pa je uporabil les, žico, bombaž, usnje in umetno dlako. Po snemanju je jelenčka in Božička prevzela produkcijska hiša Videocraft International, Ltd., pozneje imenovana Rankin/Bass Productions, ki je ustvarila televizijsko uspešnico Jelenček Rudolf. Eden od lastnikov je figuri podaril svoji tajnici, ta pa ju je odstopila nečaku, ki je videl priložnost za zaslužek, zato je lutki leta 2005 prodal zbiratelju Petru Lutrariu. Veliki oboževalec vsega prazničnega si je takrat prisegel, da se od Rudolfa in Božička ne bo nikoli ločil, a zdaj, ko koraka proti jeseni življenja in ugotavlja, da zneski iz pokojninskega sklada ne omogočajo razkošja, ju je vendarle sklenil prodati na dražbi. »Tako bom lahko nekaj denarja zapustil otrokom in vnukom. Mislil sem, da me bodo s tema lutkama pokopali, a sem spoznal, da moram upoštevati tudi prihodnost in finančno varnost svoje družine,« pojasnjuje Peter, zadovoljen, da se je nakup iz leta 2005 izkazal za dobro naložbo.



A če se že on poslavlja od svojih dobrih prijateljev, se onadva nikakor ne smeta raziti, zato bo približno 15 centimetrov visokega Rudolfa in 28-centimetrskega Božička mogoče kupiti zgolj v paru. Na prodaj bosta 13. novembra, dražbo pa pripravlja losangeleška avkcijska hiša Profiles in History. Pričakujejo izkupiček od 130.000 do 215.000 evrov, kdor pa si junakov ne more privoščiti, si ju lahko kljub temu vsako leto ogleda na malem zaslonu: televizijsko uspešnico, ki je v ZDA postala ena od ikon božično-novoletnih praznikov, namreč vse od 1964. predvajajo vsakega decembra, in to večkrat.