Je to razlog, da je zbrisala posnetek, kjer joče ob deportaciji migrantov? (VIDEO)

Pred dnevi je morala igralka, pevka in podjetnica Selena Gomez, katere kozmetično podjetje Rare Beauty ocenjujejo na več kot dve milijardi dolarjev, zaradi nasilnih deportacij in pridržanj migrantov izbrisati posnetek, na katerem joče.

Kot navaja Daily Mail, je morala 32-letna Gomezova to storiti zaradi strahu, da bi se privrženci republikanske stranke lahko oddaljili od njenega kozmetičnega podjetja. Kljub temu da je posnetek izbrisala z Instagrama, so ga mnogi delili na drugih družbenih omrežjih, zaradi česar so se nanjo spravili republikanci in njihovi privrženci. Eden glavnih kritikov je bil propadli republikanski kandidat za senat iz Utaha Sam Parker, ki je zahteval kar njeno deportacijo.

Izbris posnetka, za katerega je zvezdnica sama rekla, da je bil njen trenutek šibkosti, jo je spodbudil, da je prenehala govoriti o politični situaciji na omrežjih.