Pred izgonom za več dni ali tednov v pripor, ljudje so celo izginili: »Ne hodite v ZDA!«

Ameriški predsednik Donald Trump je le nekaj dni po zaprisegi začel uresničevati svoje obljube in grožnje iz predvolilne kampanje, med njimi tudi to, da bo dal iz Združenih držav Amerike izgnati na milijone nezakonitih priseljencev. In to menda počne na povsem neprimeren način, z ljudmi pa ravna vse prej kot človeško in spoštljivo.

Ravno zaradi tega si je kolumbijski predsednik Gustav Petro nakopal Trumpov gnev, saj je pred dnevi zavrnil letala, na katerih so Američani v Kolumbijo poslali izgnane domačine, češ da z njimi ravnajo kot s kriminalci. Pozneje je Pedro ponje poslal lastna letala, na katerih so bile razmere ustreznejše.

»Ne hodite v ZDA!«

Da so z njimi resnično grdo ravnali, pričajo tudi Kolumbijci, ki so se jim predčasno končale »ameriške sanje«. »Ne hodite v ZDA, začeli so izganjati vse. In ne bodo vas samo obrnili in poslali nazaj, najprej vas bodo pridržali. Za nekaj dni, en mesec, ljudje so celo izginili,« je v solzah dejala Kolumbijka, ki so jo ameriške oblasti poslale nazaj v rodno državo z le nekaj let starim sinom.

V času, ko sta v pridržanju čakala na izgon, so ju ločili, za malčka pa menda tistih nekaj dni, ko je bil »bog si ga vedi, kje«, kot je dejala njegova mama, niso ustrezno skrbeli niti ga dovolj hranili. »Ko sva pristala v Kolumbiji, sem ga odpeljala k pediatru in povedal je, da je močno nedohranjen,« je še dejala Kolumbijka.

Mučili so jih in pretepali

Njena zgodba je grozljiva, a ni edina. Njeni rojaki so denimo pripovedovali o tem, da so jih policisti in pripadniki vojske med čakanjem na izgon mučili, fizično in psihično. Menda jim niso pustili spati, dokler niso že halucinirali, takrat pa so čakali, da so zaprli oči, in jih znova prebudili.

»Mešalo se nam je in tega ne mislim figurativno, dejansko smo začeli izgubljati razum,« je za lokalne medije povedal moški, ki je želel, da njegova identiteta ostane skrita. Dodal je, da jim pripadniki posebne enote, ki skrbijo za deportacije, niso dovolili, da bi se oprhali ali kako drugače umili, nekaterim so ukazali, naj se slečejo, ter njihova oblačila vrgli proč, nanje so kričali, jih zmerjali in celo koga pretepli.

Iz Bele hiše se na očitke (še) niso odzvali.