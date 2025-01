Iz prve roke: nekdanja gospodinjska pomočnica razkrila podrobnosti o Lepi Breni

Fahreta Jahić - Živojinović, bolj znana kot Lepa Brena, živi z družino v razkošni vili na Bežanijski kosi v Beogradu. Zvezda nekdanje Jugoslavije s petjem še vedno navdušuje občinstvo po vsej regiji.

Nekaj manj znanih podrobnosti iz njenega vsakdana je pred časom razkrila njena nekdanja gospodinjska pomočnica, ki je dolga leta delala pri njej in ji pomagala pri vodenju gospodinjstva.

Čeprav je Brenin nastop na odru topel in prijazen, so mnogi radovedni, kakšna je v resnici do svojih zaposlenih. Očitno je še boljša, kot si večina predstavlja.

Izjemna oseba

»Verjemite mi, Brena je izjemna oseba. Do moje družine se je obnašala enako kot do svoje,« je povedala njena nekdanja gospodinjska pomočnica.

»Vsakič, ko sem končala delo in se odpravljala domov, mi je pripravila hrano, sadje, sokove in sladkarije. Nikoli ni dovolila, da bi odšla praznih rok, pa to ni imelo nobene povezave z mojo plačo. O oblačilih pa sploh ne bi izgubljala besed – kupovala je celo plašče zame in za moje hčere ter nam podarjala oblačila za vse priložnosti,« je povedala pomočnica in dodala, da so njene hčere zahvaljujoč Brenini velikodušnosti uspešno zaključile študij.

Povedala je še, da bi še danes z veseljem delala pri njej, če ji to ne bi preprečevala starost, zaradi katere se je morala upokojiti, poroča Slobodna Dalmacija.

Preberite še: