Lepa Brena zaradi poškodbe odpovedala koncerta; bo kljub temu prišla v Ljubljano?

Ena največjih balkanskih zvezd Lepa Brena je bila primorana odpovedati oziroma prestaviti dva zagrebška koncerta, tistega, ki je bil na sporedu danes, in ponedeljkovega. Kot so sporočili organizatorji, bodo vstopnice veljavne za naknadno razpisane datume, ki pa še niso znani.

Čeprav je odločitev sprejela težko, ji drugega ni preostalo, med zadnjim koncertom se ji je namreč pripetila nenavadna nesreča. Ko je v zaodrju čakala, da znova stopi pred oboževalce, je član tehnične ekipe, ki je opravljal dela na višini, nerodno padel in pri tem 64-letni pevki zlomil gleženj.

Kljub hudim bolečinam je Brena nastop izpeljala do konca, saj oboževalcev ni hotela razočarati, so ji pa kirurgi, ki so ji gleženj operirali, svetovali, naj nekaj časa miruje, zato so zadnja dva predvidena koncerta v Areni Zagreb morali prestaviti. Lepa Brena oboževalcem sporoča, da je bila operacija uspešna in da se počuti dobro.

Poškodba ne bo vplivala na njen koncert, ki je načrtovan za dan žena, 8. marca, v Areni Stožice v Ljubljani, pa so ob tem sporočili organizatorji.