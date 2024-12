Kako je Lepa Brena lahko nastopila z zlomljeno nogo? Ortoped pojasnil ...

Ugledni hrvaški ortoped je za 24sata.hr razložil, kako je Lepa Brena po zlomu nog lahko nadaljevala koncert, pa tudi, kakšne so bile posledice, če ni šla takoj k zdravniku ...

Regionalna zvezda Lepa Brena je bila po poldrugem dnevu, preživetem v zagrebški bolnišnici in operaciji, odpuščena s travmatološke klinike v Zagrebu, in lahko okreva doma. V bolnišnico se je ponjo pripeljal črn mercedes zagrebških registracij. Po poročanju Blica ga je vozil dolgoletni član zasedbe Zoran Kiki Caušević.

Lepa Brena si je v ponedeljek na sredini tretjega koncerta v zagrebški Areni zlomila gleženj. Poškodovala se je, ko je nanjo padel snemalec, a ne glede na hudo poškodbo je pevka koncert izpeljala do konca. Po tem je odšla v bolnišnico, kjer so jo morali operirati.

Senidah povedala

Zaradi vsega skupaj je morala prestaviti še preostala dva koncerta v zagrebški Areni, a je kmalu objavila nove datume v marcu. Ena od njenih gostov na koncertu, Senidah je povedala, da Breno bolj kot zase skrbi poškodovani snemalec.

»Stala sem za odrom in poslušala koncert. V tistem trenutku je nekdo stopil do mene in rekel: 'Joj, na Breno je padel moški, poškodoval se je in ne vem kaj ...' Nisem vedela, ali bo nadaljevala s koncertom ali nehala, ne vem, kakšne bolečine je imela, ampak ne skrbi je noga, ampak zdravje snemalca. Ženska je potočila tudi solzo, rekoč: "Ne boš mi povedal, ali je v redu ali ne?" Verjamem, da bi danes izvedla koncert, če bi lahko, tudi s takšnimi šivi na nogi bi to izvedla,« je dejala Senidah.

Koncert je nadaljevala

Ugledni hrvaški ortoped je za opisal, kako je lahko Lepa Brena z zlomljeno nogo uro in pol plesala in pela občinstvu.

»Zelo verjetno je, da je razpoka. Pod adrenalinom in ko je poškodba še, kot pravijo, 'vroča', čutiš bolečino, a običajno ljudje najprej pomislijo, da so si zvili ali rahlo zvili nogo. Težava je v tem, da če ne greš takoj k zdravniku, si lahko samo še bolj škodiš. Z drugimi besedami, še težje ga je zdraviti, kar pomeni daljše okrevanje. In ljudje velikokrat mislijo, da bo minilo in da ni nič strašnega, zato lahko s počenim sklepom hodijo tudi več dni,« pove ugledni ortoped.

Po njegovi oceni bo Lepa Brena pripravljena na nove koncertne termine v Areni. Ponovno bi morala nastopiti 21. in 22. marca.

»Povprečen čas okrevanja pri vrsti poškodbe, omenjeni v medijih, je približno dva meseca. Okrevanje vedno zahteva čas in vse mora potekati po navodilih zdravnika. Gospe Breni želim hitro in uspešno okrevanje,« je še dodal.