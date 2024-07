Iskreni Saša Lošić: Mislil sem, da se mi meša

Po petletnem predahu je zasedba Plavi orkestar začela novo turnejo. Za hrvaški In Magazin pa je pevec skupine pojasnil, zakaj jih tako dolgo ni bilo in kaj nastaja v njihovi glasbeni delavnici.

Zaupal je, da resničen razlog za petleten umik z odrov tiči v paniki zaradi pandemije:

»Zelo intenzivno doživljam stvari. Mene je vse to zelo bremenilo. Mislil sem, da se mi meša. Če bi me videli pred dvema letoma, bi to mislili tudi vi.

Stal bi pet metrov od vas …« je pojasnil Saša Lošić, ki je priznal, da člane skupine, čeprav so profesionalci, še vedno muči trema:

»Vedno nas je strah, da nastop ne bo uspešen,« je dejal in dodal, da še vedno težko verjame, da se hočejo oboževalci z njimi fotografirati.

Čeprav so snovalci brezčasnih hitov, ki jih dandanes poje staro in mlado, so bili njihovi začetki čisto neambiciozni:

»Nismo imeli posebne želje, da bi imeli kariero, a zgodilo se je, da je iz male skupine, ki je začela v osemdesetih in katere nastopi so bili bolj kot ne neka razširjena zabava, iz skupine na plaži z dvema kitarama nastalo nekaj večjega, tako da še danes igramo na velikih odrih.«

Vokal sarajevske skupine priznava še, da so bili kot gimnazijci za sošolke nezanimivi, negodovanje, da igrajo samo rock, in prošnje, naj igrajo še kaj drugega, jih je pripeljalo do slave, tako je namreč nastal veliki hit Suada:

»Naredimo nekaj narodnjaškega, je bila ideja in iz male šale je nastala nesmrtna pesem,« se je spominjal Loša.

Na veselje vseh zagretih oboževalcev je Saša v pogovoru najavil tudi nov album skupine. Med pandemijo si je vzel čas, planinaril po gorah in napisal 12 novih pesmi:

»Čeprav so nastale v žalostnih časih, to niso otožne in melanholične pesmi. Nastale so v lepem okolju so, polne energije in želje deliti nekaj dobrega.«