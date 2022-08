Silno redek prizor: le malokdo je Sašo Lošića videl brez tega (FOTO)

Pevec skupine Plavi orkestar Saša Lošić - Loša je od začetka svoje kariere od začetka 80. let minulega stoletja prisegal na modni dodatek, brez katerega se nikoli ni pojavil v javnosti. Kapa je postala njegov zaščitni znak, zdaj pa je njegov glasbeni kolega Neven Kepeski objavil staro črno-belo fotografijo in zapisal: »Spomin na enega boljših žurov v Zagrebu v 80. letih. In bilo jih je ogromno. Loša in Boro Radaković. Igrali so Beatlese. Mislim, da je to verjetno edina fotografija Loše brez klobuka ...«