Incident na finalni tekmi zasenčil Camilo Cabello (VIDEO)

Kritike na račun kaosa pred začetkom finala lige prvakov med Realom in Liverpoolom se ne bodo kar tako pomirile. Plaz očitkov se je usul tudi na kubansko-mehiško pevko Camilo Cabello, ki ji odprla nogometni spektakel, ki se je začel z več kot polurno zamudo. Na spletnih omrežjih so se navijači zgražali, zakaj je Uefa z njenim nastopom še bolj prestavila začetek tekme.

Camila Cabello. FOTO: Molly Darlington, Reuters

»Resnično mi je vseeno za nastop Camile Cabello. Za boga, naj se že tekma začne,« se glasi eden izmed zapisov na twitterju, nekdo drug pa je dodal, da je smešno spremljati njen nastop, medtem ko pred stadionom policisti proti navijačem uporabljajo solzivec.

Kakor koli že, Camila v tem primeru ni bila nič kriva. Vseeno je zbrane na stadionu dodobra ogrela in pripravila na nogometni spektakel. Odpela je venček največjih uspešnic; Señorita, Havana, Bam Bam in Don't Go Yet. Pred nastopom pa je dejala, da je nogomet eden tistih športov, ki ga res razume in jo tudi najbolj navdušuje.