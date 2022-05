Uefa razkrila, kaj se je dogajalo pred začetkom finala: aretiranih je bilo 68 oseb

Evropska nogometna zveza (Uefa) je sinočnji kaos pri vstopu na stadion Stade de France v Parizu za finale lige prvakov med Liverpoolom in Real, pojasnila z velikim številom navijačev brez veljavnih vstopnic. Francoska policija je sporočila, da je aretirala 68 oseb, 238 je bilo v neredih lažje poškodovanih. Finale se je sicer končal z zmago Reala z 1 : 0, začel pa se je z več kot polurno zamudo. Organizatorji so sprva na semaforju kot razlog za zamudo navedli varnostne razloge, nato pa je bilo rečeno, da gre za prepozni prihod navijačev.

Navijači Liverpoola. FOTO: Kevin Coombs, Reuters

To je razjezilo številne privržence Liverpoola, ki so na spletnih omrežjih poročali, da so pred stadionom čakali več ur. Posnetki prikazujejo včasih kaotične prizore na vhodih in dolge čakalne vrste okoli arene. Uefa je kot uraden razlog za zamudo navedla, da je na tisoče navijačev želelo vstopiti na stadion s ponarejenimi vstopnicami. To je povzročilo zastoje pri vstopu na stadion, zato je Uefa prestavila začetek finala, da bi si tekmo lahko ogledalo čim več navijačev z veljavnimi vstopnicami.

Policija je uporabila solzivec, so še sporočili iz Uefe in izrazili sočutje do tistih, ki so jih prizadeli incidenti, ter napovedala, da bo sodelovala s francosko policijo in francosko nogometno zvezo. Pariška policija je takoj po tekmi v prvi bilanci sporočila, da je zabeležila 68 aretacij in 238 poškodovanih okoli finala lige prvakov.

Ob 1.20 je policija objavila, da je bilo aretiranih 68 ljudi. Poškodbe so bile menda lažje narave, oskrba je potekala na kraju samem. Za zdaj ni znano, koliko je bilo poškodovanih zaradi velikih težav pri vstopu na stadion in uporabe solzivca na vhodu.