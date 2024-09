Igralski svet žaluje: umrl je igralec iz izjemno priljubljene serije Dawson's Creek

Spletna stran eonline.com poroča, da je v 52. letu starosti umrl igralec Obi Ndefo. Igralca se mnogi spomnijo po vlogi Bodieja Wellsa v izjemno priljubljeni televizijski seriji Simpatije (Dawson's Creek). O vzroku smrti spletna stran še ni poročala.

Igralcu v zadnjih letih ni bilo lahko. Po poročanju eonline.com so mu morali pred petimi leti zaradi prometne nesreče amputirati obe nogi. Kljub temu je še naprej skrbel za to, da je ostal fit.

Ob smrti igralca se je na Instagramu oglasila njegova sestra, ki je zapisala: »Zlomljenega srca ob izgubi mojega mlajšega brata in vem, da je končno našel mir.«

Obi Ndefo je nastopal v številnih televizijskih serijah ob koncu prejšnjega in na začetku tega tisočletja. Njegova biografija na spletni strani IMDb razkriva, da je v tistih letih nastopil v serijah, kot so Star Trek: Voyager, The District, NYPD Blue pa tudi v seriji Tretji kamen od Sonca, ki je pri nas zelo priljubljena. V zadnjih letih ga nismo več pogosto videvali v filmih in serijah. Nazadnje smo ga lahko videli v seriji NCIS: Los Angeles, ki se je zaključila lani.